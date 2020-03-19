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恒生指數跌逾300點　跌穿22000點水平（不斷更新）

金融經濟 10:00 2020/03/19

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歐央行推7500億歐元債券購買計畫　道期升約500點黑期升360點（不斷更新）

美股再現恐慌拋售，道指瀉1338點，一度失守19000點水平。港股ADR若跟足ADR走勢，恒生指數今早料低開198點。不過，歐洲央行宣布推出7500億歐歐元規模債券購買計畫，應對新冠肺炎疫情大流行的衝擊，美股期貨造好，道指期貨升約500點。

【新冠肺炎】歐洲央行宣布推出7500億歐元規模債券購買計畫

英鎊未止瀉兌港元跌穿9算　創1985年以來最低

金融市場恐慌　特朗普選情轉差？

【橋水崩潰？】創辦人達里奧：保證橋水一切安好

【09：59】航空股續瀉，國泰 （00293） 跌5.9%，破底低見7.73元。南航 （01055） 跌7.1%，破底低見3.12元；東航 （00670） 跌5.6%，破底低見2.68元；國航 （00753） 跌5.7%，破底低見5.44元。

【09：57】大市跌幅擴大至逾400點，恒指低見21876點。

【09：56】手機設備股逆市造好，舜宇 （02382） 升1.5%；瑞聲 （02018） 升2.4%。蘋果推新產品，據蘋果官網最新訊息，其已推出了新一代的iPad Pro，包括11吋和12.9吋兩款，由下周三（25日）起發售。

【iPad Pro】蘋果突然發布新iPad Pro 售價6399元起下周三開賣

【09：54】美股期貨轉跌，道指期貨跌14點，報19839點。

【09：52】長建 （01038） 績後挫半成，股價破底低見42元；長和 （00001） 跌2.2%，破底低見48.7元；長實 （01113） 跌4.7%，破底低見35.2元。

【09：47】ATM 3股中，阿里巴巴 （09988） 逆市靠穩升0.5%；騰訊 （00700） 績後升0.7%；美團 （03690） 跌3.5%，低見72.8元。

【09：45】恒生指數跌逾300點，跌穿22000點水平。

【09：42】港股跌幅擴大至逾200點，下試22000點支持。

【09：39】電能實業 （00006） 績後跌1.8%，破底低見46.6元。電能去年純利71.31億元，按年倒退6.6%，集團末期息維持2.03元；全年派息2.8元。

電能去年少賺6.6%　末期息2.03元、現價股息率5.5厘

【09：36】六福 （00590） 跌6%，破底低見13.26元。六福今年首兩個月的同店銷售跌49.9%，黃金產品及珠寶首飾產品分別跌45%及54.9%。期內，港澳市場同店銷售跌52.8%。

【零售寒冬】六福首兩個月港澳同店銷售跌近53%　料今季收入銳減

【09：36】新秀麗 （01910） 績後跌逾4%，破底低見6.2元。新秀麗去年少賺44%至1.3億美元，不派末期息，為上市以來首次。公司表示，疫情難免對今年上半年的表現有不利影響。

【零售寒冬】新秀麗去年少賺44%　上市以來首次不派末期息

【09：33】紐約期油昨暴瀉24%創18年新低，中海油 （00883） 跌3.4%，破底低見6.41元；中石油 （00857） 跌0.9%，破底低見2.26元；中石化 （00386） 跌0.3%。

【09：32】港股低開70點後，早段曾倒升最多88點，高見22380點，其後再轉跌，恒生指數最新跌約50點，報22241點。

【09：27】內地股市個別發展，上證跌0.3%；深證跌0.06%；創業板指升0.6%。

【09：26】英鎊延續跌勢，一度跌至1.1488美元，滙豐 （00005） 跌0.8%，開報44.2元。

【09：21】人民幣兌美元中間價較上日下調194點子，至7.0522。

【09：20】恒生指數跌70點或0.3%，開報22221點；國指開報8724點，跌76點或0.9%。

騰訊 （00700） 績後升2.7%，開報343元。

【騰訊業績】騰訊上季Non-IFRS盈利增長29%　外圍跌10元（第二版）

【騰訊業績】劉熾平：疫情帶動遊戲、小程序流量消費增長 媒體廣告料受壓

【09：14】即月期指開報22008點，升5點。

【08：51】道指期貨升幅收窄至不足100點，最新升96點，報19949點。

【08：51】港股開市前，恒指黑期升幅收窄至約150點，於22360點水平；道指期貨升約310點。

【新冠肺炎】紐約證交所周一起關閉交易大廳　2人感染新冠肺炎

【08：30】日經225指數升315點或1.9%，報17041點；南韓KOSPI指數跌0.7%，報1580點。

【08：18】滙豐 （00005） ADR折合報44.42元，跌0.3%。騰訊 （00700） ADR折合報328.32元，跌1.7%。

【08：15】油價於亞洲交易時段反彈，紐約期油升16.1%，報23.64美元；布蘭特期油升7.8%，報26.81美元。

【08：05】恒指黑期升約360點，報22569點；道指期貨升490點，報20343點。

【07：40】美國參議院通過早前由眾議院表決同意的新冠肺炎疫情救助法案，交由美國總統特朗普簽署。共和黨及民主黨領導人已研究制定更大規模的刺激計畫。

【新冠肺炎】美國參院通過新冠肺炎疫情救助法案

【07：00】美股尾市曾瀉逾2300點，失守19000點，其後傳出美國國會將通過抗疫救經濟議案，道指收市報19898點，跌1338點或6.3%。標指收報2398點，跌130點或5.2%；納指收報6989點，跌344點或4.7%。

港股ADR收報22093點，跌198點或0.9%；恒指夜期收報21839點，跌164點或0.7%。

道指瀉1338點港股ADR跌198點　紐約期油瀉24%美滙指數升穿100

【熊市來臨】環球股市齊跌　一文看清哪些國家禁沽空

【盈警盈喜】一文看清企業盈利預告　浩澤淨水料去年轉虧蝕6億至7億元人幣

責任編輯︰梁浩碩

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