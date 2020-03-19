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恒生指數再瀉1000點　道指期貨跌逾700點（不斷更新）

金融經濟 11:30 2020/03/19

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歐央行推7500億歐元債券購買計畫　道期升約500點黑期升360點（不斷更新）

美股再現恐慌拋售，道指瀉1338點，一度失守19000點水平。港股ADR若跟足ADR走勢，恒生指數今早料低開198點。歐洲央行宣布推出7500億歐歐元規模債券購買計畫，應對新冠肺炎疫情大流行的衝擊，美股期貨今早曾造好，道指期貨升約500點。恒指低開70點，大市早段曾倒升，其後轉跌逾1100點，跌穿22000點水平。道指期貨跌逾700點。

【新冠肺炎】歐洲央行宣布推出7500億歐元規模債券購買計畫

英鎊未止瀉兌港元跌穿9算　創1985年以來最低

金融市場恐慌　特朗普選情轉差？

【橋水崩潰？】創辦人達里奧：保證橋水一切安好

【11：30】內地股市下跌，上證半日跌2.1%，中午收報2670點；深證跌1.9%，報9836點；創業板指跌1.1%，報1866點。

【11：17】以防守性高的公用股防守力失效，中電 （00002） 、電能 （00006） 破底跌逾6%；煤氣 （00003） 跌近2%；長建 （01038） 挫逾一成。

【11：16】大市跌勢略為回順，恒指跌幅收窄至約940點，於21360點水平。

【11：06】反向ETF再上升幅十大，FI二南方國指 （07588） 升11%，破頂高見9元；FI二南方恒指 （07500） 升10%，破頂高見10.7元。

【7500】港股再瀉千點　反向ETF登上升幅十大

【11：05】道指期貨跌766點，報19087點。

【11：00】港股再挫，瀉逾1100點。

【10：58】恒生指數再暴瀉1000點，低見21237點，兩日累瀉2000點。

【10：52】道指期貨跌幅擴大至636點，報19217點。一旦跌至18791點，即觸發跌停。

【10：46】內險股捱沽，國壽 （02628） 瀉一成，破底低見11.92元；平保 （02318） 挫半成，破底低見70.3元。財險 （02328） 、太保 （02601） 分別破底跌逾7%及5%。

【10：44】港股今早曾跌最多969點，低見21322點，大市其後跌勢暫時喘定，恒指最新跌835點。

【10：42】阿里巴巴 （09988） 跌逾2%，低見168.8元再創上市新低。

【阿里巴巴招股價】阿里巴巴再創上市低　170元「千人操」護價一衝即散

【10：35】港股跌幅繼續擴大，恒指跌逾900點，跌穿21400點水平。

【10：29】大市愈跌愈有，恒指最新跌逾700點，成交已超過500億，至518億元。

【10：28】道指期貨跌幅擴大至278點，報19575點。

【10：25】騰訊 （00700） 跌幅擴大至1.4%，低見328.8元；滙豐 （00005） 跌1.4%。外電引述知情人士指，若疫情變成長期的危機，滙豐或因此被迫推遲世紀重組計劃，包括推遲裁減3.5萬個職位，以及縮減歐洲和美國的資產負債表。

【全球大流行】滙豐或因疫情惡化 被迫推遲世紀重組計劃

【10：22】港股跌逾600點，意味恒指兩日累計已跌逾1500點。

【10：17】港交所 （00388） 跌3%，破底低見214元。紐約證券交易所1名交易員及1名僱員於新冠肺炎病毒檢測呈陽性，紐約證券交易所將從周一開始暫時關閉交易大廳，並轉向全電子交易。

【新冠肺炎】紐約證交所周一起關閉交易大廳　2人感染新冠肺炎

【10：10】騰訊 （00700） 受市況拖累，績後高開倒跌近0.5%，報332.4元。另外，阿里巴巴 （09988） 跌逾1%，低見170.5元再創上市新低；美團 （03690） 挫半成。

【10：10】道指期貨轉跌近100點，跌93點，報19760點。

【10：07】反向ETF造好，FI二南方恒指 （07500） 升4%，破底高見10.08元。

【10：05】港股再跌500點，跌穿21800點水平。

【10：01】澳門再新增2宗新冠肺炎確診病例，銀娛 （00027） 跌4.3%，破底低見38.7元；金沙 （01928） 瀉7.4%，破底低見25.6元。另外，永利 （01128） 、美高梅 （02282） 破底跌逾6%；澳博 （00880） 、新濠 （00200） 破底跌逾3%。

【09：59】航空股續瀉，國泰 （00293） 跌5.9%，破底低見7.73元。南航 （01055） 跌7.1%，破底低見3.12元；東航 （00670） 跌5.6%，破底低見2.68元；國航 （00753） 跌5.7%，破底低見5.44元。

【航空寒冬】澳航停飛所有國際航班 　多家航空公司裁員兼削航班（不斷更新）

【航空寒冬】澳航停飛國際航綫　約2萬員工強制休假　高管不領薪

【09：57】大市跌幅擴大至逾400點，恒指低見21876點。

【09：56】手機設備股逆市造好，舜宇 （02382） 升1.5%；瑞聲 （02018） 升2.4%。蘋果推新產品，據蘋果官網最新訊息，其已推出了新一代的iPad Pro，包括11吋和12.9吋兩款，由下周三（25日）起發售。

【iPad Pro】蘋果突然發布新iPad Pro 售價6399元起下周三開賣

【09：54】美股期貨轉跌，道指期貨跌14點，報19839點。

【09：52】長建 （01038） 績後挫半成，股價破底低見42元；長和 （00001） 跌2.2%，破底低見48.7元；長實 （01113） 跌4.7%，破底低見35.2元。

【英鎊急跌】長和系急挫長建跌逾8%　滙豐跌逾1%

【09：47】ATM 3股中，阿里巴巴 （09988） 逆市靠穩升0.5%；騰訊 （00700） 績後升0.7%；美團 （03690） 跌3.5%，低見72.8元。

【09：45】恒生指數跌逾300點，跌穿22000點水平。

【09：42】港股跌幅擴大至逾200點，下試22000點支持。

【09：39】電能實業 （00006） 績後跌1.8%，破底低見46.6元。電能去年純利71.31億元，按年倒退6.6%，集團末期息維持2.03元；全年派息2.8元。

電能去年少賺6.6%　末期息2.03元、現價股息率5.5厘

【09：36】六福 （00590） 跌6%，破底低見13.26元。六福今年首兩個月的同店銷售跌49.9%，黃金產品及珠寶首飾產品分別跌45%及54.9%。期內，港澳市場同店銷售跌52.8%。

【零售寒冬】六福首兩個月港澳同店銷售跌近53%　料今季收入銳減

【09：36】新秀麗 （01910） 績後跌逾4%，破底低見6.2元。新秀麗去年少賺44%至1.3億美元，不派末期息，為上市以來首次。公司表示，疫情難免對今年上半年的表現有不利影響。

【零售寒冬】新秀麗去年少賺44%　上市以來首次不派末期息

【09：33】紐約期油昨暴瀉24%創18年新低，中海油 （00883） 跌3.4%，破底低見6.41元；中石油 （00857） 跌0.9%，破底低見2.26元；中石化 （00386） 跌0.3%。

【09：32】港股低開70點後，早段曾倒升最多88點，高見22380點，其後再轉跌，恒生指數最新跌約50點，報22241點。

【09：27】內地股市個別發展，上證跌0.3%；深證跌0.06%；創業板指升0.6%。

【09：26】英鎊延續跌勢，一度跌至1.1488美元，滙豐 （00005） 跌0.8%，開報44.2元。

【09：21】人民幣兌美元中間價較上日下調194點子，至7.0522。

【09：20】恒生指數跌70點或0.3%，開報22221點；國指開報8724點，跌76點或0.9%。

騰訊 （00700） 績後升2.7%，開報343元。

【騰訊業績】騰訊上季Non-IFRS盈利增長29%　外圍跌10元（第二版）

【騰訊業績】劉熾平：疫情帶動遊戲、小程序流量消費增長 媒體廣告料受壓

【09：14】即月期指開報22008點，升5點。

【08：51】道指期貨升幅收窄至不足100點，最新升96點，報19949點。

【08：51】港股開市前，恒指黑期升幅收窄至約150點，於22360點水平；道指期貨升約310點。

【新冠肺炎】紐約證交所周一起關閉交易大廳　2人感染新冠肺炎

【08：30】日經225指數升315點或1.9%，報17041點；南韓KOSPI指數跌0.7%，報1580點。

【08：18】滙豐 （00005） ADR折合報44.42元，跌0.3%。騰訊 （00700） ADR折合報328.32元，跌1.7%。

【08：15】油價於亞洲交易時段反彈，紐約期油升16.1%，報23.64美元；布蘭特期油升7.8%，報26.81美元。

【08：05】恒指黑期升約360點，報22569點；道指期貨升490點，報20343點。

【07：40】美國參議院通過早前由眾議院表決同意的新冠肺炎疫情救助法案，交由美國總統特朗普簽署。共和黨及民主黨領導人已研究制定更大規模的刺激計畫。

【新冠肺炎】美國參院通過新冠肺炎疫情救助法案

【07：00】美股尾市曾瀉逾2300點，失守19000點，其後傳出美國國會將通過抗疫救經濟議案，道指收市報19898點，跌1338點或6.3%。標指收報2398點，跌130點或5.2%；納指收報6989點，跌344點或4.7%。

港股ADR收報22093點，跌198點或0.9%；恒指夜期收報21839點，跌164點或0.7%。

道指瀉1338點港股ADR跌198點　紐約期油瀉24%美滙指數升穿100

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責任編輯︰梁浩碩

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