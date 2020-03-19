▲ 道指瀉1338點港股ADR跌198點 紐約期油瀉24%美滙指數升穿100

道指續瀉1338點

美股再現恐慌拋售，市傳投資者大規模贖回基金，加上憂慮新冠肺炎疫情打擊經濟，美股尾市曾瀉逾2300點，失守19000點，其後傳出美國國會將通過抗疫救經濟議案，道指收市報19898點，跌1338點或6.3%。標指收報2398點，跌130點或5.2%；納指收報6989點，跌344點或4.7%。

港股ADR跌198點

港股ADR收報22093點，跌198點或0.9%；恒指夜期收報21839點，跌164點或0.7%。

紐約期油瀉24%創18年新低

市場憂慮新冠肺炎疫情打擊經濟影響原油需求，加上美股下挫投資者拋售風險資產，油價急瀉，紐約期油收報20.37美元，跌6.58美元或24%，創18年新低；布蘭特期油收報24.88美元，跌3.85美元或13%。

美滙指數升穿100

資金流入美元避險，美滙指數升穿100水平，報100.91，升1.3%。歐元兌美元報1.095；美元兌日圓報108.19。

美國10年期債息1.183厘。

紐約期金跌3.1%

市場轉持現金，紐約期金收報1477.9美元，跌47.9美元或3.1%，現貨金於1485美元水平。

責任編輯︰梁浩碩