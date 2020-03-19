【美股收市】「錢荒」觸發拋售潮  道指瀉1338點曾失萬九　

環球陷「錢荒」，傳投資者大規模贖回基金，加上投資者憂慮疫情擴散重創全球經濟，美股再現恐慌拋售 ; 標指跌幅曾擴大至7%，本月第4次觸發熔斷機制，道指尾市一度瀉超過2300點，曾失守19000點心理關口; 也跌穿美國總統特朗普2017年年初就職時的道指水平(當日收19827點)。

其後傳出美國國會將通過抗疫救經濟議案，道指跌幅顯著收窄近千點，但仍失守20000點心理大關，收市報19898點，跌1338點或6.3%。標指收報2398點，跌130點或5.2%，已連續7日單日波動超過4%，為史上最動盪的時期；納指收報6989點，跌344點或4.7%。

油商憂疫情衝擊石油需求，加上減價戰未停，紐約期油曾暴瀉逾25%，創逾18年新低，險守20美元大關。黃金亦遭恐慌性拋售，紐約期金挫逾3%，報1477.9美元，創去年12月以來新低。

疫情導致全球經濟增長停滯，路透引述美國政府文件稱，華府向國會尋求批准，以便下月初開始分兩個階段派錢，向納稅人合共派發現金5000億美元(3.9萬億港元)，並且向航空業提供500億美元(3900億港元)貸款，以應對新冠肺炎大流行對企業及個人造成的衝擊。美國監管機構考慮發出指引，鼓勵金融機構向低收入家庭提供貸款，並同意這些人士延遲還款，以協助他們應對新冠肺炎疫情衝擊。

特朗普周三宣布，將引用《國防生產法》，下令企業生產包括口罩、通風機與防護衣在內的醫療必須品，以應對疫情。

著名基金經理阿克曼(Bill Ackman)建議，由於經濟正面臨蕭條，應該關閉美國邊境一個月，以減低病毒的感染率，同時建議為美國人提供一個月的「免稅」春假，相信美股會因此反彈。

主要資產表現 今日變幅 最新報＊ 美國道指 -1338點 19898點 美國標指 -130點 2398點 美國納指 -344點 6989點 歐洲Stoxx 600指數 -3.9% 279.66點 美匯指數 +1.4% 100.92 歐元 -0.7% 1.0921美元 日圓 -0.4% 108.06兌1美元 英鎊 -3.5% 1.1630美元 美國2年債息 +8點子 0.542厘 美國10年債息 +20點子 1.195厘 紐約期油 -17.1% 22.36美元 倫敦布蘭特期油 -8.3% 26.34美元 現貨金 -2.8% 1486美元 ＊截至本港4時25分

責任編輯：柯志宏