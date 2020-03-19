【美股午市】道指跌破19000關 瀉逾2200點

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新型冠狀肺炎全球疫情（03月19日 時間03:00）
環球陷「錢荒」，傳投資者大規模贖回基金，美股跌幅擴大，觸發熔斷後跌勢持續，道指午市瀉逾2200點，跌破19000關。
截至本港時間2時21分，道指報18976點，跌2260點或10%；標指報2284點，跌245點或9.7%；納指報6697點，跌637點或8.7%。
疫情擴散重創全球經濟，加上減價戰未停，紐約期油一度插水超過25%，創逾18年新低，險守20美元大關。
各國推出救市及幫助經濟措施，但未能挽救投資者信心。路透引述美國政府文件稱，華府向國會尋求批准，以便分兩個階段，向納稅人合共派發現金5000億美元(3.9萬億港元)，並且向航空業提供500億美元(3900億港元)貸款，以應對新冠肺炎大流行對企業及個人造成的衝擊。
|主要資產表現
|今日變幅
|最新報＊
|美國道指
|-2260點
|18976點
|美國標指
|-245點
|2282點
|美國納指
|-637點
|6697點
|歐洲Stoxx 600指數
|-3.9%
|279.66點
|美匯指數
|+1.7%
|101.24
|歐元
|-1.1%
|1.0874美元
|日圓
|-0.3%
|108.04兌1美元
|英鎊
|-3.4%
|1.1649美元
|美國2年債息
|+2.1點子
|0.482厘
|美國10年債息
|+24點子
|1.238厘
|紐約期油
|-23.8%
|20.53美元
|倫敦布蘭特期油
|-12.3%
|25.21美元
|現貨金
|-2.2%
|1494.3美元
|＊截至本港2時21分
責任編輯：柯志宏