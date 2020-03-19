【美股午市】道指跌破19000關 瀉逾2200點

環球陷「錢荒」，傳投資者大規模贖回基金，美股跌幅擴大，觸發熔斷後跌勢持續，道指午市瀉逾2200點，跌破19000關。

截至本港時間2時21分，道指報18976點，跌2260點或10%；標指報2284點，跌245點或9.7%；納指報6697點，跌637點或8.7%。

疫情擴散重創全球經濟，加上減價戰未停，紐約期油一度插水超過25%，創逾18年新低，險守20美元大關。

各國推出救市及幫助經濟措施，但未能挽救投資者信心。路透引述美國政府文件稱，華府向國會尋求批准，以便分兩個階段，向納稅人合共派發現金5000億美元(3.9萬億港元)，並且向航空業提供500億美元(3900億港元)貸款，以應對新冠肺炎大流行對企業及個人造成的衝擊。

主要資產表現 今日變幅 最新報＊ 美國道指 -2260點 18976點 美國標指 -245點 2282點 美國納指 -637點 6697點 歐洲Stoxx 600指數 -3.9% 279.66點 美匯指數 +1.7% 101.24 歐元 -1.1% 1.0874美元 日圓 -0.3% 108.04兌1美元 英鎊 -3.4% 1.1649美元 美國2年債息 +2.1點子 0.482厘 美國10年債息 +24點子 1.238厘 紐約期油 -23.8% 20.53美元 倫敦布蘭特期油 -12.3% 25.21美元 現貨金 -2.2% 1494.3美元 ＊截至本港2時21分

責任編輯：柯志宏