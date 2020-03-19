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【iPad Pro】蘋果新iPad Pro賣6399起　懸浮式精妙鍵盤夠吸睛？

科技 00:11 2020/03/19

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LiDAR 感測器令硬件能夠在室內及戶外量度與周遭物件的距離，最遠可達5米。(蘋果提供)

蘋果(Apple)剛推出新iPad Pro，售價由6399港元起。賣點是 A12Z 仿生晶片，速度比大多手提電腦更快。

LiDAR感測器結合專業級相機、動態感應器、專業級音響及Liquid Retina 顯示器，方便體驗擴增實境 (AR)。LiDAR 感測器能夠在室內及戶外量度與周遭物件的距離，最遠可達 5 米，而且可探測至光子層面，並以納秒速度運行。

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不少用家以iPad Pro配合鍵盤使用，方便打字、打機、繪圖。蘋果同時宣布推出專為 iPad Pro 而設的全新精妙鍵盤，採用可自如調校角度的懸浮式設計，配合背光鍵及觸控板，希望帶來更好的打字體驗。

iPad Pro今次使用A12Z仿生晶片，A12Z仿生上的8核心GPU，令新iPad Pro擁有 iPad 歷來最強勁的效能表現。iPad Pro 由即日起在全球 30 個國家及地區，包括美國，於 apple.com/hk/及 Apple Store app 接受訂購，並將於下周開始於店內發售。

新 iPad Pro 配合全新精妙鍵盤，打字更方便。(蘋果提供)

A12Z 仿生晶片配備強大的神經網絡引擎，效能表現更佳。(蕦果提供)

iPad Pro規格

  iPad Pro 11 吋 iPad Pro 12.9 吋
顏色 銀色、太空灰 銀色、太空灰
容量 128GB、256GB、512GB、1TB 128GB、256GB、512GB、1TB
尺寸(吋) 9.74x7.02x0.23 11.04x8.46x0.23
重量(克) Wi-Fi：471、
Wi-Fi+流動網絡：473 		 Wi-Fi：641、
Wi-Fi+流動網絡：643
顯示器 11吋 12.9吋
晶片 64 位元架構 A12Z 仿生晶片 64 位元架構 A12Z 仿生晶片
鏡頭

廣角：1200 萬像素，ƒ/1.8 光圈

超廣角：1000 萬像素，ƒ/2.4 光圈及 125° 視角

2 倍光學變焦縮小；多達 5 倍數碼變焦

廣角：1200 萬像素，ƒ/1.8 光圈

超廣角：1000 萬像素，ƒ/2.4 光圈及 125° 視角

2 倍光學變焦縮小；多達 5 倍數碼變焦
原深感測鏡頭 700 萬像素相片 700 萬像素相片
視像通話 FaceTime 視像 FaceTime 視像
售價     Wi-Fi ：6399 起
Wi-Fi + 流動網絡：7499起		 Wi-Fi ：7999 起
Wi-Fi + 流動網絡：9099 起

責任編輯：梁巧恩

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