【iPad Pro】蘋果新iPad Pro賣6399起　懸浮式精妙鍵盤夠吸睛？

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【MacBook Air】蘋果新MacBook Air 教育版6999元有3顏色選擇
蘋果(Apple)剛推出新iPad Pro，售價由6399港元起。賣點是 A12Z 仿生晶片，速度比大多手提電腦更快。
LiDAR感測器結合專業級相機、動態感應器、專業級音響及Liquid Retina 顯示器，方便體驗擴增實境 (AR)。LiDAR 感測器能夠在室內及戶外量度與周遭物件的距離，最遠可達 5 米，而且可探測至光子層面，並以納秒速度運行。
蘋果新MacBook Air 教育版6999元有3顏色選擇
【新冠肺炎】蘋果Apple store無限期停業 大中華地區除外
不少用家以iPad Pro配合鍵盤使用，方便打字、打機、繪圖。蘋果同時宣布推出專為 iPad Pro 而設的全新精妙鍵盤，採用可自如調校角度的懸浮式設計，配合背光鍵及觸控板，希望帶來更好的打字體驗。
iPad Pro今次使用A12Z仿生晶片，A12Z仿生上的8核心GPU，令新iPad Pro擁有 iPad 歷來最強勁的效能表現。iPad Pro 由即日起在全球 30 個國家及地區，包括美國，於 apple.com/hk/及 Apple Store app 接受訂購，並將於下周開始於店內發售。
iPad Pro規格
|iPad Pro 11 吋
|iPad Pro 12.9 吋
|顏色
|銀色、太空灰
|銀色、太空灰
|容量
|128GB、256GB、512GB、1TB
|128GB、256GB、512GB、1TB
|尺寸(吋)
|9.74x7.02x0.23
|11.04x8.46x0.23
|重量(克)
|Wi-Fi：471、
Wi-Fi+流動網絡：473
|Wi-Fi：641、
Wi-Fi+流動網絡：643
|顯示器
|11吋
|12.9吋
|晶片
|64 位元架構 A12Z 仿生晶片
|64 位元架構 A12Z 仿生晶片
|鏡頭
|
廣角：1200 萬像素，ƒ/1.8 光圈
超廣角：1000 萬像素，ƒ/2.4 光圈及 125° 視角
2 倍光學變焦縮小；多達 5 倍數碼變焦
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廣角：1200 萬像素，ƒ/1.8 光圈
超廣角：1000 萬像素，ƒ/2.4 光圈及 125° 視角
2 倍光學變焦縮小；多達 5 倍數碼變焦
|原深感測鏡頭
|700 萬像素相片
|700 萬像素相片
|視像通話
|FaceTime 視像
|FaceTime 視像
|售價
|Wi-Fi ：6399 起
Wi-Fi + 流動網絡：7499起
|Wi-Fi ：7999 起
Wi-Fi + 流動網絡：9099 起
責任編輯：梁巧恩