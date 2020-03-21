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【油便宜過水】國際油價低位25美元即是有多低？　一支樽裝水可換2加侖石油

金融經濟 11:30 2020/03/21

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油組與俄羅斯減產協議破裂引發原油價格戰，國際油價連日急挫，布蘭特期油本周曾跌至每桶25美元低位，紐約期油更一度逼每桶20美元的18年低。雖然美國揚言或出手介入後，油價周四報復反彈，但兩大期油價格仍處於30美元以下。到底油價每桶25美元有多誇張？「石油平過水」又說不說得通？

首先，要知油價有多低先要理解「每桶」容量，一桶（Barrel）相當於42美制加侖，即約159公升。

以每桶石油價格25美元價格計，相當於每桶約203.58港元。一公升石油換算後只需1.28港元，用同等價錢要在香港便利店買一支水，恐怕難過登天。

1美制加侖對應為3.785公升，參考網購網站，本港現時市面出售的「1.8公升屈臣氏蒸餾水」，售價約9.5港元，換算後一樽水（約半加侖）的價錢已可買到2加侖石油。

石油與水相比　如同橙比蘋果

上述類比實際意義不大，因樽裝水經處理、物流、零售等多重「增值」工序，才交由消費者手中，已不再單純反映商品價格。

石油雖然已涉及大量開採成本，但仍須經提煉、加工，石油製品、汽油才能交到消費者手中，將「樽裝水」和「原油」相比，只是將熟悉的容量、產品，形象化每桶油價的低位，否則只是「蘋果」與「橙」比較的變奏，水不能當石油用，石油也不能當水喝。

實際上，「油便宜過水」對經濟而言並非好事，本次石油價格暴跌並非由供求關係驅動，產油國為搶佔市場增產及下調原油價格，但在新冠肺炎衝擊下企業生產停滯，需求疲弱，油價下跌並不能正面帶動經濟成長，反而令市場陷入恐慌。

長和 （00001） 主席李澤鉅在業績會上也透露，旗下赫斯基能源成本價為每桶38.5美元，現時油價雖然不利公司，但集團承受得起有餘。不過，可以想像當油價持續於25美元，欠缺財務實力的油企就會停產，反令全球經濟活動進一步停頓。

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