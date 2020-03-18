蘋果新MacBook Air　教育版6999元有3顏色選擇

下一篇文章
【新冠肺炎】FB系統出錯 錯誤刪除疫情資訊
蘋果（Apple）香港時間今晚宣布推出新款MacBook Air，新MacBook Air的售價為7799元，及教育版特惠價6999元。
全新MacBook Air 配備256GB 儲存空間，其CPU效能表現快達兩倍，圖像處理效能提升高達 80%。配合13 吋Retina顯示器以及之前於16吋MacBook Pro上使用的鍵盤，並以100% 再生鋁金屬製成，提供種金色、銀色及太空灰選擇，上學或上班族也可用。
MacBook Air由即日起在 apple.com/hk 及 Apple Store app 接受訂購，亦將於下週在零售店有售。
蘋果Powerbeats 4偷步超市上架 僅售149美元
【新冠肺炎】蘋果WWDC大會6月改網上進行 暫關閉大中華區以外門店 (更新版)
MacBook Air規格
|顯示器
|16:10 畫面比例顯示，支援按比例縮放的解像度包括
1680 x 1050、1440 x 900、1024 x 640；16:10畫面比例顯示
|處理器
|1.1GHz 雙核心 Intel Core i3，Turbo Boost 技術加速運行至 3.2GHz，配備 4MB L3 快取記憶體
|儲存空間
|256GB PCIe SSD (可配置 512GB、1TB 或 2TB SSD)、
512GB、1TB 或 2TB SSD(可配置 1TB 或 2TB SSD)
|記憶體
|主機板內置 8GB 3733MHz LPDDR4X 記憶體
|電池及電源
|長達 11 小時無線上網
|尺寸及重量 (CM)
|0.41 至 1.61 (厚)、30.41(濶)、21.24 (深)
|重量
|1.29 千克 (2.8 磅)
|鏡頭
|720p FaceTime HD
|無線功能
|Wi-Fi：802.11ac Wi-Fi 無線網絡、藍牙：藍牙 5.0 無線技術
|操作系統
|macOS
責任編輯：梁巧恩