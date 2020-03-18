【MacBook Air】蘋果新MacBook Air　教育版6999元有3顏色選擇

▲ 全新MacBook Air售價為7799元，教育版特惠價6999元。(蘋果提供)

蘋果（Apple）香港時間今晚宣布推出新款MacBook Air，新MacBook Air的售價為7799元，及教育版特惠價6999元。

全新MacBook Air 配備256GB 儲存空間，其CPU效能表現快達兩倍，圖像處理效能提升高達 80%。配合13 吋Retina顯示器以及之前於16吋MacBook Pro上使用的鍵盤，並以100% 再生鋁金屬製成，提供種金色、銀色及太空灰選擇，上學或上班族也可用。

MacBook Air由即日起在 apple.com/hk 及 Apple Store app 接受訂購，亦將於下週在零售店有售。



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▲ 全新MacBook Air 配備256GB 儲存空間。(蘋果提供)

MacBook Air規格

顯示器 16:10 畫面比例顯示，支援按比例縮放的解像度包括

1680 x 1050、1440 x 900、1024 x 640；16:10畫面比例顯示 處理器 1.1GHz 雙核心 Intel Core i3，Turbo Boost 技術加速運行至 3.2GHz，配備 4MB L3 快取記憶體 儲存空間 256GB PCIe SSD (可配置 512GB、1TB 或 2TB SSD)、

512GB、1TB 或 2TB SSD(可配置 1TB 或 2TB SSD) 記憶體 主機板內置 8GB 3733MHz LPDDR4X 記憶體 電池及電源 長達 11 小時無線上網 尺寸及重量 (CM) 0.41 至 1.61 (厚)、30.41(濶)、21.24 (深) 重量 1.29 千克 (2.8 磅) 鏡頭 720p FaceTime HD 無線功能 Wi-Fi：802.11ac Wi-Fi 無線網絡、藍牙：藍牙 5.0 無線技術 操作系統 macOS

責任編輯：梁巧恩