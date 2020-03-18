任澤平：環球金融危機　疫情是藥引　美股泡沫企業債務是火藥桶

▲ 任澤平認為，全球金融危機，高槓桿是風險之源。

中國宏觀經濟研究專家任澤平直指，疫情全球大流行，可能會成為全球經濟金融危機的導火綫，高槓桿是風險之源，美國股市泡沫和企業高債務是火藥桶，可能成為風險策源地，情況比想像中的嚴重。

他認為，根據歷史經驗，高槓桿是風險之源，哪裏槓桿高，哪裏就藏著脆弱性和風險。比如，2008年美國次按危機時期的房地產、影子銀行和大規模次級抵押貸款證券衍生品；1998年亞洲金融風暴時期的外債和影子銀行；1990年日本房地產泡沫危機時期的房地產和銀行。

他直指，2008年國際金融危機至今，12年過去了，美國歐洲主要靠量化寬鬆和超低利率，導致資產價格泡沫、債務槓桿上升、居民財富差距拉大、社會撕裂、政治觀點極端化、貿易保護主義盛行。

全球金融市場雪崩，疫情只是導火綫，根源是長期貨幣超發下的經濟、金融、社會脆弱性。美國面臨股市泡沫、企業債務槓桿、金融機構風險、社會撕裂四大危機。歐洲、亞洲等也面臨同樣的問題。

在美國，長期低利率催生的股市泡沫，和企業高債務，是當前最脆弱的地方，可能成為這一輪金融危機的潛在引爆點，這裏面藏着的高槓桿、高債務，就像火藥桶，也是當前受疫情衝擊最大的。在長期低利率、貨幣超發，和高管做大市值獲得期權激勵的驅動下，美國大量上市公司通過發債加大槓桿，進行股票回購和分紅、推升股價和估值，2008至2018年，非金融企業債券餘額，從2.2萬億美元大幅升至5.7萬億美元，其中風險較高的BBB級企業債增加了近2萬億美元，佔比從36.4%上升至47.4%。

任澤平指，判斷這一次全球金融危機，疫情是導火綫，企業債務危機和股市泡沫是引爆點，資產負債表衰退和債務-通縮循環，是金融危機向經濟危機的傳導機制，這就是經典金融周期中的「去槓桿」階段。

「從金融周期的角度，這是一次總清算，該來的遲早會來。」這次不一樣嗎？歷史不會簡單重複，但壓着相似的韻腳。雖然這次引爆點不一樣，但背後的金融危機根源和演化邏輯是一樣的。