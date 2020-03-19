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【美國減息】友邦曾挫近7%險守60關　大摩：減息不利友邦（第二版）

金融經濟 14:36 2020/03/19

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以美國為首的環球央行連環放水，低息寬鬆環境料維持更長時間，加上市場恐慌情緒未止，作為減息受累股的銀行保險股走勢更弱。其中，重磅股友邦 （01299） 日內曾急挫6.7%，險守60元關。

友邦中午前最低見60.05元，創逾一年低。截至下午2時30分，友邦最新報61.25元，跌4.8%。

券商摩根士丹利發報告指，減息對友邦形成不利因素，但整體風險可控，對友邦估值的影響料不多於10%。

減息對估值影響少於1成

聯儲局最近兩周先後兩次降息共1.5厘。大摩預測，對友邦現時業務影響不多於5%，主因友邦風險管理完善，相信可充分對沖息率變動的影響。

由於友邦較高位已累跌25%，大摩認為已完全反映香港社會事件、疫症爆發及低息環境的負面影響，形容現價估值吸引。

但因應近日股市急挫，有可能對友邦償付能力造成顯著影響，而投資者短期內亦應留意。

大摩對友邦評級維持「增持」，目標價85元。

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（第二版更新內容、股價）

金融機構 香港股票 保險公司 友邦保險（01299） 減息 香港 目標價 美國聯儲局
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