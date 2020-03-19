疫情打亂推盤部署 發展商下調賣樓目標

美國減息後雖然可減輕供樓負擔，但新冠肺炎疫情沒完沒了，股市持續下跌，日漸演變成金融危機，對樓市持續構成困擾。去年一手銷售2.1萬伙，套現2,276億元，在疫情影響樓市氣氛，今年首季新盤銷售放緩，發展商有機會陸續下調賣樓目標。

今年首2個月一手註冊量僅1642宗，按年跌6成

未來9個月一手銷售量須達1.5萬宗，才能達過去5年平均數

股市波動影響發展商推盤步伐，或陸續下調賣樓目標

根據土地註冊處資料顯示，今年首兩個月一手住宅成交註冊宗數僅1,642宗，較去年同期下跌57%，屬於2016年之後同期最少。由於註冊宗數屬於滯後，還未反映2月份受疫情影響，發展商剎停所有全新盤推售，導致該宗全月新盤成交只有350宗水平，創近4年新低。

踏入3月份，發展商雖然重新推盤，但在近期股市波動下，部署仍然小心翼翼。市場估計，今個月一手成交量大約1,000宗左右水平，因此今年首季的一手銷售數字難言樂觀，估計最多只有2,000至2,500宗左右。

若果以過去5年平均每年一手成交量1.78萬宗計算，要進回相若的賣樓進度，亦即是未來9個月須達逾15,000宗，平均每個月要達1,600至1,700宗，以目前市場氣氛之下，不容易達標。早前嘉里(00683)便公布今年本港賣樓目標32億元，較去年的80億元為低，相信其他發展商陸續下調賣樓目標，亦只是時間問題。

事實上，在目前市場環境之下，發展商推售大型樓盤方面，定價均較為保守，難免影響套現金額，而貴價豪宅方面，銷售速度更明顯放緩。

記者：余敏欽

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▲ 疫情打亂推盤部署發展商下調賣樓目標