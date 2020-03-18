【美股開市】道指挫1300點 波音瀉近20%

美國投資者繼續觀望華府抗疫救經濟的招數，以及美企蒙受的打擊，延續近期日升日跌格局。道指周二高收千點後，周三早段向下，曾跌1365點，報19871點。

重磅股波音（Boeing，美︰BA）周二逆市下跌，今日維持跌勢，挫19.3%，主因公司受累環球航空業需求急劇萎縮，正向華府尋求多達600億美元救助。

蘋果（Apple，美：AAPL）突然宣布推出新的iPad Pro和MacBook Air，但股價仍跟隨大市下滑，挫4.1%。

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電動車公司特斯拉（Tesla，美︰TSLA）因應三藩市灣區暫停非必要商業活動的命令，被迫停止其加州廠房的生產，股價跌7.7%。

美國3大車廠福特（Ford Motor，美︰F）、通用汽車（General Motors，美︰GM）和快意佳士拿（Fiat Chrysler，美︰FCAU）跟工會談判後達成共識，同意因應疫情而放慢生產，以及限制廠房上班人數。3大車廠股價跌幅介乎6.8%至11.2%。

受流動性緊張影響，美元被推高，美匯指數升穿100，高見100.43，升幅0.9%；英鎊顯著受壓，最多跌1.9%，低見1.1828美元，倘若撇除2016年10月閃崩的低位1.145，這便是1985年來最低水平。

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避險資產繼續走軟，日圓曾跌0.1%，報107.8兌1美元；現貨金挫2.7%，報1487.56美元；美債價跌息升，10年美債息曾升13點子，報1.218厘。

全球新冠肺炎病例突破20萬宗，投資者憂慮打擊環球原油需求，加上美元走強，均遏抑油價。紐約期油最多跌12.4%，低見23.6美元，是2002年來最低；布蘭特期油亦曾挫6.6%，低見26.83美元，則是超過4年低位。

主要資產表現 今日變幅 最新報＊ 美國道指 -1214點 20023點 美國標指 -113點 2416點 美國納指 -384點 6950點 歐洲Stoxx 600指數 -4.6% 277.71點 美匯指數 +0.9% 100.43 歐元 -0.7% 1.092美元 日圓 -0.1% 107.8兌1美元 英鎊 -1.9% 1.183美元 美國2年債息 -3點子 0.4556厘 美國10年債息 +1點子 1.0979厘 紐約期油 -11.8% 23.78美元 倫敦布蘭特期油 -6.6% 26.84美元 現貨金 -1.2% 1509.65美元 ＊截至本港晚上9時35分

責任編輯：方賢