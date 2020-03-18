【美股開市】道指挫1300點 波音瀉近20%

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美國對加拿大封關 全球主要封關地區 名單措施列表懶人包
美國投資者繼續觀望華府抗疫救經濟的招數，以及美企蒙受的打擊，延續近期日升日跌格局。道指周二高收千點後，周三早段向下，曾跌1365點，報19871點。
重磅股波音（Boeing，美︰BA）周二逆市下跌，今日維持跌勢，挫19.3%，主因公司受累環球航空業需求急劇萎縮，正向華府尋求多達600億美元救助。
蘋果（Apple，美：AAPL）突然宣布推出新的iPad Pro和MacBook Air，但股價仍跟隨大市下滑，挫4.1%。
電動車公司特斯拉（Tesla，美︰TSLA）因應三藩市灣區暫停非必要商業活動的命令，被迫停止其加州廠房的生產，股價跌7.7%。
美國3大車廠福特（Ford Motor，美︰F）、通用汽車（General Motors，美︰GM）和快意佳士拿（Fiat Chrysler，美︰FCAU）跟工會談判後達成共識，同意因應疫情而放慢生產，以及限制廠房上班人數。3大車廠股價跌幅介乎6.8%至11.2%。
受流動性緊張影響，美元被推高，美匯指數升穿100，高見100.43，升幅0.9%；英鎊顯著受壓，最多跌1.9%，低見1.1828美元，倘若撇除2016年10月閃崩的低位1.145，這便是1985年來最低水平。
避險資產繼續走軟，日圓曾跌0.1%，報107.8兌1美元；現貨金挫2.7%，報1487.56美元；美債價跌息升，10年美債息曾升13點子，報1.218厘。
全球新冠肺炎病例突破20萬宗，投資者憂慮打擊環球原油需求，加上美元走強，均遏抑油價。紐約期油最多跌12.4%，低見23.6美元，是2002年來最低；布蘭特期油亦曾挫6.6%，低見26.83美元，則是超過4年低位。
|主要資產表現
|今日變幅
|最新報＊
|美國道指
|-1214點
|20023點
|美國標指
|-113點
|2416點
|美國納指
|-384點
|6950點
|歐洲Stoxx 600指數
|-4.6%
|277.71點
|美匯指數
|+0.9%
|100.43
|歐元
|-0.7%
|1.092美元
|日圓
|-0.1%
|107.8兌1美元
|英鎊
|-1.9%
|1.183美元
|美國2年債息
|-3點子
|0.4556厘
|美國10年債息
|+1點子
|1.0979厘
|紐約期油
|-11.8%
|23.78美元
|倫敦布蘭特期油
|-6.6%
|26.84美元
|現貨金
|-1.2%
|1509.65美元
|＊截至本港晚上9時35分
責任編輯：方賢