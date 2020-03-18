【零售寒冬】大眾書局16分店全綫結業　非零售業務維持營運

▲ 大眾書局於香港16分店將全綫結業，退出零售業務。

新冠肺炎導致零售商損失慘重，早前已傳陷入財困的大眾書局明日（19日）起，16間書店將全綫結業，受影響員工將根據香港勞工法例遣散。大眾指，在香港的其他非零售業務會繼續維持營運，並會研究若有合適空缺，盡可能吸納部分受影響的員工。

大眾官網正顯示「現正維修」，Facebook專頁亦無法搜尋到。

有本地媒體引述一名職員指，今日下午6時收到人力資源部同事電話指分店會全線倒閉，並解僱全部員工，涉百多人，明早到酒店拿取解僱信和商討離職安排。

該職員續指，公司自去年初起生意開始變差，反修例運動和武漢肺炎疫情則令情況雪上加霜，近日部份分店開始「清貨大減價」，已預料會縮舖或裁員，但未預想會全綫結業。

大眾：近年零售收入嚴重萎縮

大眾控股表示，最近12個月零售業持續惡化， 導致零售收入嚴重萎縮，但租金及其他成本仍然高昂，在嚴峻及不明朗的經營環境下，不得已忍痛結業，未來將會把資源集中在教育出版、電子教學和教育服務上、推動教育的精神上。

早前，大眾書局黃埔分店被指欠租兩個月，該舖業主亦入稟高等法院追討欠款。

大眾書局由大眾集團持有，集團自1924年於新加坡創辦，其業務涵蓋零售、出版、教育及培訓、分銷與採購、電子學習、房地產開發等，並遍佈新加坡、馬來西亞、香港、澳門及台灣等地。

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