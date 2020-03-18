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毋懼新冠肺炎全球大爆發　日出康城OCEAN MARINI周六照賣樓

20:25 2020/03/18

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新冠肺炎於全球爆發，震散環球股市，但本港發展商仍勇於推盤，於上周六（14日）大賣逾9成單位的會德豐（0020）將軍澳日出康城9C期OCEAN MARINI，於本周六（21日）再出擊，加價2%進行次輪銷售。

於上周六進行首輪銷售的OCEAN MARINI，發展商推出208伙，火速沽出188個單位，佔可供發售單位總數90%，同時也帶動MARINI 及GRAND MARINI 的銷情，上述兩盤於上周六也分別沽出10伙及13伙。

有見OCEAN MARINI銷情理想，發展商即乘勝追擊，於數天間再加推4、5號價合共102伙，同時也修改1至3號價單，將部分未售出餘貨加價約2%，共涉及53伙。是次推出單位間隔由2房至4房，單位面積由472至1,061平方呎，折實售價由680.2萬至1,695萬元，折實呎價13,785至18,003元。以上1號至5號價單共102伙單位單位，落實於本周六上午10時起發售。

新盤市場持續暢旺，嘉華國際（00173）旗下啟德嘉峯匯也將於本周五（20日）發售210伙，當中158伙以先到先得形式發售，其餘52伙則以每日招標形式推出。該盤日前加推全新第3號價單，提供121伙，間隔由開放式至兩房戶，折實平均呎價24,066元，部分單位料加價約3%。

撰文 : 陳詠妍

香港物業 會德豐地產 日出康城 OCEAN MARINI

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