【筍工介紹】英窗簾公司請睡覺專員　月薪最高24萬！

返工等放工，放工淨係想瞓教，有無諗過瞓教都可以賺錢？近日英國窗簾公司Hillarys，就在網上進行招聘，邀請愛睡覺的打工仔，擔起「睡覺專員」的職責。

Hillarys早前在官方網站發布招聘廣告，尋找睡覺專員進行睡眠實驗。資料顯示，該實驗主要研究光線和聲音如何破壞睡眠質素，參加者只需佩戴睡眠監測設備睡覺，醒來再填寫問卷調查即可。

招聘廣告提到，「睡覺專員」月薪最高為24,000英鎊（約24萬港元），包含旅行費用。但目前專員的工作時間只需15天，所以按照比例，參賽者將獲得為期15天的薪金（未計算旅行費用），即大概1,428英鎊（約14337港元），但公司亦表示，有機會需延長實驗時間。

目前Hillarys已開放報名，截止報名日期為英國時間2020年4月9日23：59，4月10日就會公布結果。但值得注意的是，被選上的參加者需到英國諾丁漢 （Nottingham）的Hillarys辦公室進行睡眠實驗，對職位有興趣的人，可到官網「www.hillarys.co.uk/static/sleep-executive/ 」填寫個人資料如姓名及電郵地址，並告訴Hillarys你的優勝之處。