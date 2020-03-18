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蘋果突推新iPad Pro、MacBook Air

環球社會熱點 20:37 2020/03/18

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蘋果（Apple，美：AAPL）突然推出新款iPad Pro及MacBook Air。新款iPad Pro有2個尺寸，包括11吋及12.9吋，價格分別為799美元（約6,232港元）及999美元（約7,792港元）。而新MacBook Air的售價則為999美元起（約7,792港元）。

蘋果指，新iPad Pro會在3月25日（下周三）起發售，而精妙鍵盤（Magic Keyboard）則會在5月推出。

蘋果突然推出新款iPad Pro，新款iPad Pro有2個尺寸，包括11吋及12.9吋。

蘋果指，新iPad Pro配備光學雷達掃瞄器，可讓用戶量度物件的距離。

蘋果又指，新iPad Pro使用A12Z仿生晶片，令其速度快過大多數現有的手提電腦。

而精妙鍵盤則會在5月推出，首次配備觸控板。可在11吋iPad Pro使用的精妙鍵盤售價為299美元（約2,332港元），12.9吋的則為349美元（約2,722港元）。

蘋果亦宣布推出新MacBook Air，現已開放預訂。新MacBook Air儲存容量最低為256GB，比以往的MacBook Air多一倍。

蘋果又指，新MacBook Air的CPU效能提升最快可達兩倍。

新MacBook Air的售價則為999美元（約7,792港元）。

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