【人民幣】股金債各類資產齊跌 人民幣成為最後避風港？

▲ 疫情捲席全球，人民幣或成為避險之選。

全球各類資產價格暴跌，除了已經「見熊」的股市外，黃金、主權債券等避險資產也遭拋售。在目前市況下，「現金為王」成為眾多市場參與者的唯一信條，但隨着美國聯儲局減息兼量寬，加碼放水的財政政策，恐怕連持有美元現金也不一定保險。相對於全球各國紛紛減息，目前中國息率相對較高，人民幣資產又能否成為避風港？

美國減息後人民幣續走高 人幣中間價急升111點子1個月來最高

人民幣短期仍受壓

華僑亨銀行經濟師李若凡表示，全球美元荒的問題仍然存在明。疫情不明朗及經濟前景堪憂，驅使市場參與者囤積美元現金，短期內美匯指數或持續高企。

儘管美匯強勢令人民幣受壓，但人民幣兌一籃子貨幣上漲，加上中國疫情受控，經濟見底預期加上偏高的利率。人民幣走勢仍取決於美元強弱，短期內人民幣兌每美元料維持在6.9至7.05區間。

中國經濟料最快反彈

由於疫情在中國最早出現大規模爆發，意味着中國亦最有可能率先控制局面。目前內地企業復工進度良好，為經濟恢復提供支持。由於匯價與國家的經濟形勢相關，意味人民幣中長期而言有機會跑出。另外，由於人民幣並非自由完全兌換的貨幣，其滙價某程度上也受到當局支持。

但要注意的是，內地企業債務違約有加劇風險，若出現大規模外債違約，未來或會導致人民幣承壓；而中美貿易摩擦相關風險亦未完全消除。

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