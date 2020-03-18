陸東：大市估值已極低 對港股並不悲觀

盡管種種不利因素擾動人心，作為專業投資者，在市場紛亂的時候，更要着眼於估值和基本面。目前，陸東對港股並不悲觀，畢竟大市估值經已極低，恒指每股現金盈利的倍數跌至8倍左右，相當於歷次股災最差情況。「現在估值跟1989年、2003年和2009年差不多，今天你看不到結構性問題，不是金融體系崩潰或者政權倒台，風險溢價上升，因為對疫情不了解。VIX指數最高升至雷曼爆煲的水平，當時恐慌到美元無人信，現在明顯不是這回事。」

因此，基於值博率高，在周五（13日）大市一下急瀉至23000點時，他已率先買入第一注。「我從來沒期望自己能夠捉到底部或測中轉角市，雖然以前還是分析員的時候，曾經估中幾次，但都非我所願。以本人的投資，我不會說要等平2毫子才買，只要便宜就會開始買！」

市面上，不少人寄望肺炎疫情過後，經濟、股市很快會雨過天晴，惟他向讀者潑定冷水，後市別想得太過樂觀。「很多人會當今天情況等於沙士，即是瘟疫在年中過後，經濟有個V形反彈。我覺得新冠肺炎會變成風土病，好似美國流感。始終，人要食飯，消費、貿易會慢慢復元，下半年會好些少，但如果預期似2003年由8000點炒上14000點，太不切實際。」

歸根究柢，一般散戶至愛的「煎釀四寶」，如中華煤氣（00003）、恒生銀行（00011）、領展（00823）和友邦保險（01299）等本地藍籌，已不復當年勇，多少會限制恒指的表現。陸東表示，後市的反彈力度，還要留意企業盈利往後的變化，「老人家常說，股市可以愈升愈平，可以愈跌愈貴，如果每股盈利（EPS）跌得快過指數，股價跌一半也沒有意思，估值可能比跌之前還貴。」

眼見股市未止血，投資者普遍預期各國央行放水救市，其中美國聯儲局下周三（18日）再減息1厘的機會達80%，但是，對股市的刺激未必立竿見影。「這是邊際報酬遞減定律（見88頁財經詞彙），10厘減到8厘的效果，一定大過1.5厘減至1厘，本來息口已經很低。畢竟央行已無計可施，聯儲局除減息以外，還有甚麼板斧，難道再坐直升機派錢？」據他估算，若果恒指在23000點見底，大市反彈跌幅的一半不難，初步目標先看26000點。

節錄自第647期《iMoney Wealth》。