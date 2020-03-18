【Home Office】虛擬桌面需求激增　資訊安全成企業痛點

▲ PureStorage宣布，推出第三代全快閃NVMe儲存陣列FlashArray//X，能為客戶提供更高的儲存效能。

新冠肺炎疫情全球肆虐，不少企業推行在家工作政策，全快閃儲存平台供應商PureStorage指出，遙距工作需要使用虛擬桌面基礎架構（VDI），近期有關查詢持續上升。

Pure Storage港澳區總經理陳錦全表示，一般公司內部的VDI，僅供高級員工出差或會議時使用，但在家工作導致使用率激增，系統難以瞬間應付龐大壓力。「最近不少企業主動提高儲存、伺服器等基建系統的效能，但最大憂慮始終是，遙距工作對企業保安的要求較高，IT員工需要更緊密升級系統。」

▲ Pure Storage港澳區總經理陳錦全今午於網上記者會指，受疫情影響，企業急需升級基建系統，應付員工遙距工作。

該公司今日宣布，推出第三代全快閃NVMe儲存陣列FlashArray//X，能為客戶提供更高的儲存效能，更新系統或轉移數據時，並不需要停機，有助縮短產品或服務應用正式推出的所需時間。此外，採用最新Intel Xeon可擴充處理器（Cascade Lake）後 ，對比上一代FlashArray//X，效能提升25%；升級系統後，連最入門級//X10也支援NVMe。他坦言，NVMe雖然能提升快閃儲存效能，但只有配合基建設備如SAN環境，才能發揮最大效能。

陳錦全續稱，已訂閱Evergreen儲存方案的企業，現可免費升級服務，但硬件上需更換控制組件，才達到第三代FlashArray//X效能。

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責任編輯：姚慧儀