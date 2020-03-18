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【騰訊業績】劉熾平：疫情帶動遊戲、小程序流量消費增長 媒體廣告料受壓

金融經濟 19:12 2020/03/18

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騰訊總裁劉熾平稱，新冠肺炎疫情期間在線內容產品的用戶時長均見增長，包括遊戲、視頻等。

重磅股騰訊 （00700） 交出符合預期成績表，惟市場更關注新冠肺炎疫情對集團首季業務影響。騰訊總裁劉熾平在業績會議表示，集團移動支付、媒體廣告、雲業務短期受負面影響，但微信小程序、智慧產業以及遊戲、視頻等數字娛樂業務均見流量及消費增長。

劉熾平稱，疫情爆發以來大部分用戶居家防疫，現時才逐漸重返辦公室，期間集團在線內容產品的用戶時長有所提升，包括遊戲產品在內。

對於有意見質疑旗下遊戲熱度在疫情過後能否維持，劉熾平稱，騰訊更聚焦遊戲業務的長期發展，多年來已在行業打造領先地位，並建立廣泛的海外合作關係，在國際市場的佈局已開始收成。他續指，《英雄聯盟》手游版目前已密鑼緊鼓準備中，希望不久將來能獲發版號並在全球推出，但未有透露年內能否成事。

媒體廣告業務料承壓

廣告業務方面，劉熾平坦言疫情令媒體廣告業務前景承受較大不確定性，仍需時才能復甦。但他強調，現時社交廣告已貢獻業務分部逾8成收入，疫情爆發後反而有更多廣告主轉向線上，因此社交廣告在疫情期間維持增長態勢，並預期可帶動整體廣告業務表現。

微信小程序並非為即時財務回報

騰訊去年更首次披露微信小程序交易額達到8000億元。劉熾平表示，目前集團在微信小程序的變現仍「相當少」，產生的收益主要來自交易費用。但他認為，商家通過營運小程序，可帶動集團社交廣告收入增長，同時採用騰訊雲等服務，即時從微信小程序獲利並非集團目的。

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