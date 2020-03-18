騰訊去年純利升19％　略遜市場預期

騰訊控股（00700）公布2019年度業績，錄得股東應佔溢利933億元（人民幣，下同），按年增長19%，略遜市場預期，末期息每股派1.2港元；若全年非國際財務報告準則純利則按年升22%至943.5億元。期內，收入按年增20.66%至3,772.89億元，其中增值服務收入同比升13.2%至1,999.91億元，金融科技及企業服務收入增長38.6%至1,013.55億元，網絡廣告收入增長17.7%至683.77億元；毛利按年升18%至1,675.33億元，經營盈利按年增長22%至1,186.94億元。港股今日一度跌超過1000點，騰訊股價亦隨大市回落，收市報334元，跌至3個月低位。

公司網絡遊戲收入按年增長10%至1,147億元，有關增長主要受惠於國內智能手機遊戲，包括《王者榮耀》及《和平精英》的收入貢獻，海外遊戲如《PUBG Mobile》及Supercell遊戲的貢獻增加，部分被個人電腦客戶端遊戲如《地下城與勇士》的收入下降所抵銷。

微信及WeChat的合併月活躍賬戶數按年增加6.1%至11.65億個，QQ的智能終端月活躍賬戶數按年減少7.5%至6.47億個，收費增值服務註冊賬戶數按年增加12.4%至1.8億個。騰訊總裁劉熾平表示，受新冠肺炎令業務短期出現影響，流動支付亦因店舖及餐廳關門，交易量及收入出現下滑，惟隨着內地復工交易量回升，公司削減營銷開支，以減少負面因素對盈利能力帶來的影響。

至於雲服務，劉熾平指由於部分項目延遲故短期收入受負面影響，但長遠相信仍可受惠行業擴張及需求等。至於疫情期間企業微信、騰訊會議、騰訊健康及騰訊教育等的應用在用戶及流量上均有增長，反映消費者及企業採用旗下的應用，而微信小程序的日活躍用戶亦有增長，特別是新鮮食品及日用品送貨服務、在家工作、在線醫療及教育服務等範疇。

劉熾平指出，疫情影響下令在家工作需求大增，當中騰訊會議是內地最大的獨立雲會議應用，推出僅兩個月，日活躍用戶已逾1,000萬人，來自企業、政府及教育行業的需求強勁。