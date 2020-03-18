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陸東：三大不明朗因素致市況疲弱

19:01 2020/03/18

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由疫情向全球各地迅速擴散，至股市、油價暴跌。在危急關頭，美國聯儲局宣布向市場注入1.5萬億美元的短期資金，惟消息卻阻擋不住美股跌勢，美國道瓊斯指數周四（12日）大瀉10%，創1987年以來最大單日跌幅，至今美股已由高位下跌超過20%，意味自2009年3月9日誕生的牛市壽終正寢。 美股表現讓人觸目驚心，一周內兩度啟動熔斷機制，簡直前所未有。資料顯示，美股連日來的下跌速度破了紀錄，僅用19個交易日便進入技術性熊市，遠遠快過過往需要136個交易日的歷史平均數。

美股高台跳水，直插無水花，拖累多個亞洲股市暴挫，韓國、泰國、印尼和菲律賓股市啟動了熔斷機制，連恒指夜期也一度跌停。港股連續裂口下跌，恒指輾轉跌至24032點，較1月高位29174點，足足下挫18%，同樣「熊蹤」乍現。當下市況「水深火熱」，散戶人心虛怯，自然需要有分量的專家壓場，本刊特意找來星級分析員陸東為股市把一把脈。

美股料為中期調整

首先，他相信美股未必真正進入熊市。「牌面上，美股之前確有牛市三期的特徵，科技股的估值肯定偏高，但美股投資者和企業的借貸不算高，企業有條件回購，或派發特別息頂住股價，故我看較似一個中期調整，調整幅度約為20%至30%」以30%的幅度計算，道瓊斯指數或在20685點見支持。在他看來，目前市況如此疲弱，主要因市場陷入三大不明朗因素，包括疫情、油價和美國總統大選。無他，市場向來最怕不確定性，雖然他堅信肺炎疫情總會過去，影響亦只屬短暫，但關鍵是，最大的不明朗，來自大家對病毒一知半解。

陸東說︰「大家之所以恐懼，因為病毒未有解藥，潛伏期到底是14天，還是27天，沒有一個明確數字。因此，投資者恐慌不是因病毒有很高的死亡率，而是不確定性。」

其他不利因素，還有沙特阿拉伯與俄羅期爆發「油價大戰」，市場擔心或會波及一些美國頁岩氣公司，若果油價維持在20美元，未來兩三年這些公司的債務違約風險不低。對此，他堅信俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）也有意為之，矛頭直指美國，「之前美國阻撓俄羅斯油管駁去歐洲，今天當然要搞下美國的頁岩油，亦似普京的一貫作風。我估計，俄羅斯和沙特在扯貓尾，兩國都想美國死。」此外，美股急轉直下，也令美國總統選舉生變數，無疑在國策、對中國和歐洲的貿易前景存在不確定性。

節錄自第647期《iMoney Wealth》。

撰文 : 柯慧琳、林衞 

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