紐交所加強防疫措施 市場人士建議關閉

美國的新冠肺炎疫情升溫，美國50個州份全告失守，單日升約2000人確診，增至近6500人確診。紐約州成重災區，紐約市長白思豪(Bill de Blasio)暗示或加強對交易所限制，更有市場人士建議紐交所關閉交易大廳。

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紐交所一直堅持開放交易所，目前採取多項措施，包括加強限制外來訪客、要求場內交易者進行體溫檢測，及在必要時進行現場新冠肺炎病毒檢測。美國於1918年遭流感疫情侵襲，當時全球約三分之一的人口感染，更造成半億至1億人死亡，但紐交所當時亦無因爲疫情關閉。

但有市場人士建議，紐交所應關閉交易大廳。紐約證券行Rosenblatt Securities行政總裁加夫龍斯基（Joe Gawronski）表示，交易所於疫情期間仍配備大量交易員，是艱難的抉擇（taugh call）。但他認爲，紐交所要在職員的安全及社會責任之間取得平衡，再加上疫情變化迅速，如紐交所此時關閉也不感驚訝。

喬治敦大學（Georgetown University）教授安吉爾（James Angel）表示，紐交所或要重新考慮應否維持開放交易大廳。

芝加哥商品交易所（CME）行政總裁達菲（Terrence Duffy）亦表示，對紐交所維持開放交易大廳感到驚訝，認爲不應在同一地方内容納50人或以上。

紐交所總裁坎寧安（Stacey Cunningham）通過發言人指，該所的使命是在所有市場條件下，為發行人和投資者提供服務，該所將與政府密切合作並執行社會隔離等措施。

部分交易所於疫情爆發期間，已宣布關閉交易大廳，繼續採用電子方式交易，包括芝加哥商品交易所（CME）及倫敦金屬交易所（LME）。菲律賓更宣布暫停股市、債市和外滙市場交易，成為首個因疫情關閉金融市場的國家。

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▲ 紐約市長白思豪(Bill de Blasio)暗示或加強對交易所限制，更有市場人士建議紐交所關閉交易大廳。