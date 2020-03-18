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【口罩供應】「救世」口罩本月內出售現貨　負責人：已做好蝕本準備

商業 20:00 2020/03/18

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「救世」負責人小丁認為：「香港仍未正式復工開學，屆時又會再次刺激口罩需求。」（Facebook圖片）

本地口罩生產商之一的「Savewo救世」將會於本月內推出3層口罩，目前仍在設置本港4層口罩的生產線；港產口罩料4月中才正式投產，屆時會否已是口罩搶購潮的水尾？負責人小丁表示，進行本地生產前，已做虧本的最壞打算，惟對本地需求有信心。

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品牌本月推出的3層口罩首批合共有1萬至2萬盒現貨。雖在中國代工廠生產，但品牌強調原料已通過測試，而成品亦會在20日內通過香港的檢測。目前已有不少機構、學校已與品牌接洽，救世將會以近乎成本價出售予該些團體。

港產口罩成本高　救世：不怕輸
小丁透露，於香港生產的4層口罩單計材料成本已需1.2至3元，因耗用的物料較多。本港的人工、廠房成本亦比內地高。他又指，救世已投放超過800萬元購入原料及機器，「投資前已是抱住不怕輸的心態。」決定生產前，已多番反問自己：「如果蝕錢或沒有政府資助，仍會繼續生產嗎？」

不過，市面上口罩荒的情況似乎有回落跡象，被問到會否擔心4月才量產的口罩銷情不理想，小丁認為：「香港仍未正式復工開學，屆時又會再次刺激口罩需求。」他又指，加上戴口罩已成為日常禮儀，在成功研發疫苗之前，港人仍會傾向保護自己，料口罩有一定需求。

「Savewo救世」另亦有推出全面罩、殺菌器等產品。（SAVEWO救世Facebook圖片）

記者：葉泳珊

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