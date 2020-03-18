陸東：今年樓市整體跌10-20%

炒樓經驗相當豐富的陸東揚言，一眾資產中，股市最便宜，所以此刻不會入市買樓。話雖如此，他不買樓純粹因為股市抵買，並不是看淡本港樓市。

他說︰「今年樓市會慢慢跌，整體會跌10至20%。短期內，我看不到有何好消息，令樓市重上升軌。第一，供樓負擔比率去年第四季見歷史新高、第二，去年6月底樓價創歷史新高、第三，息口低無可低、第四，錢多到無可再多，今天我想不到會有甚麼更利好的消息令市場忽然很振奮。就算容易借到錢，但會擔心隨時沒有工作，即使低息，亦不會借很多。現時香港經濟處於比較長的調整期，我看不到可以在短期內完結。」

「全球放水幫助也不會太大，錢不是今日才多，香港樓尤其困難，因為樓價升得太高。香港在金融海嘯後資金氾濫，是缺乏增長的波動市。過去10年如是，在一個區間上落，沒有一個持續升浪。當然資產價格上升，可以不斷印股票，但是樓市不能，樓價上升有其道理，供應有限，所以樓市會慢慢跌，樓價的調整屬經濟調整，若沒有一個好大的危機出現，一般只有三成。1994年中國前總理朱鎔基的「宏觀調控」加上美國一年加7次息，墨西哥危機都跌三成，均為經濟上的調整。但是，若是政治問題，如「六七暴動」，「七三石油危機」，「八三中英談判」，「九七金融風暴」，那些會跌七、八成，今次沒有機會變成政治問題，不會出現信心危機。」

失業率升樓價才跌

他續說︰「今天香港樓『一頭一尾』沒有人要，即豪宅、『納米樓』是『無價寶』。中間如太古城那些跌了10%，若你今天要賣樓，比高位時要低10%至20%，這是事實，寫字樓更慘，低兩至三成，中環美國銀行中心回到兩年前價錢。舖低更跌一半，在一個純粹經濟環境的調整格局來看，現在我們行了六七成，未摸底，通常要一至兩年。所以說，樓市暫時來說是處於經濟調整的周期，即調整約三成，而不是處於政治調整的周期。」

陸東預期，即使疫情轉趨平淡，社會運動仍然會持續，但依然不會令樓價大跌。他說︰「社會運動由去年6月至今未見完全平息，即是說，社會運動不是今天才第一次發生，去年見過，樓市都不跌，一定要失業率升，升到2003年沙士時即7至8%才會，今天失業率升，但集中於零售、餐飲、旅遊，失業率高達10%以上，我相信整體失業率一定會進一步上升。」相對於零售餐飲行業，地產代理生意亦陷冰封。香港地產代理商總會主席施明如表示，目前經營環境惡劣，生意大受影響，約100家代理行結業或暫停營業，有四成會員旗下員工已停薪留職甚或面臨失業。

節錄自第647期《iMoney Wealth》。