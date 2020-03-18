  • 20°C
香港時間 : 2020318日 (三) 19:41
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

網傳橋水爆倉　旗下全天候基金今年跌逾一成

金融經濟 18:44 2020/03/18

分享：

險平價策略是橋水創辦人達里奧（Ray Dalio）提出。

網上流傳全球最大對冲基金橋水（Bridgewater） 爆倉！近日網上出現一封傳聲稱在華爾街廣為流傳的信件指，橋水正面臨沙特阿拉伯等國的大規模贖回。橋水在18日的報告（Daily Observation） 披露，今年旗下全天候基金（All-Weather）跌幅介乎9%至14%，而Pure Alpha基金跌幅介乎7%至21%。

網上傳流文章指出，注意到橋水基金面臨著來自沙特和其他國家的大規模贖回，導致該基金上週黃金、債券、股票和外滙倉位出現劇烈波動，其他對冲基金Citadel、Millennium、AQR 、2 Sigma 等亦身陷困境。

風險平價策略失效

文章又稱，風險平價（Risk Parity）策略已經崩潰。風險平價策略是橋水創辦人達里奧（Ray Dalio）提出，由於股票、債券等資產在不同經濟環境下的表現不同，該策略主張基金將組合內各項資產的風險和回報比率保持相等，平均分配資產在不同經濟周期面對的風險。這類基金通常是加大債券的槓桿，以求令到債券與股票的風險回報接近。 不過，上周出現股債雙跌的情况，令到這種投資策略失效。有報道稱，面對此情況，風險平價基金唯有同時大手沽出股票和債券來降低組合的風險。

根據 橋水在18日報告披露，今年旗下All-Weather基金跌幅介乎9%至14%，而Pure Alpha基金跌幅介乎7%至21%。文中指出，風險控制如常，目前損失與之前表現最差時期相若。

相關文章：

橋水達利奧：零息幾耗盡聯儲局火力　籲支持銀行、重債行業

【全球大流行】對沖基金橋水做空37間歐企逾900億　料未涉滙豐

經濟 基金 達里奧 對沖基金

上一篇文章

【盈警盈喜】一文看清企業盈利預告 網龍料去年純利大幅增加

下一篇文章

【熊市來臨】環球股市齊跌　一文看清哪些國家禁沽空
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【入境限制】港人外遊入境限制　一文看清台美歐澳日韓菲紐近20國對華限制（第二十一版）
【入境限制】港人外遊入境限制　一文看清台美歐澳日韓菲紐近20國對華限制（第二十一版）
【環球股災】美股熔斷後港夜期倒升103點　滙豐外圍跌至48.2元（不斷更新）
【環球股災】美股熔斷後港夜期倒升103點　滙豐外圍跌至48.2元（不斷更新）
【滙豐控股】滙豐股價除淨後外圍一度跌穿50元　要入貨？
【滙豐控股】滙豐股價除淨後外圍一度跌穿50元　要入貨？
【入境限制】泰國實施入境隔離14日政策　包括中港澳韓等旅客
【入境限制】泰國實施入境隔離14日政策　包括中港澳韓等旅客
【滙豐股價】滙豐前員工拆解　前CEO突然辭職原因（下集）
【滙豐股價】滙豐前員工拆解　前CEO突然辭職原因（下集）