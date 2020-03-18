網傳橋水爆倉　旗下全天候基金今年跌逾一成

▲ 險平價策略是橋水創辦人達里奧（Ray Dalio）提出。

網上流傳全球最大對冲基金橋水（Bridgewater） 爆倉！近日網上出現一封傳聲稱在華爾街廣為流傳的信件指，橋水正面臨沙特阿拉伯等國的大規模贖回。橋水在18日的報告（Daily Observation） 披露，今年旗下全天候基金（All-Weather）跌幅介乎9%至14%，而Pure Alpha基金跌幅介乎7%至21%。

網上傳流文章指出，注意到橋水基金面臨著來自沙特和其他國家的大規模贖回，導致該基金上週黃金、債券、股票和外滙倉位出現劇烈波動，其他對冲基金Citadel、Millennium、AQR 、2 Sigma 等亦身陷困境。

風險平價策略失效

文章又稱，風險平價（Risk Parity）策略已經崩潰。風險平價策略是橋水創辦人達里奧（Ray Dalio）提出，由於股票、債券等資產在不同經濟環境下的表現不同，該策略主張基金將組合內各項資產的風險和回報比率保持相等，平均分配資產在不同經濟周期面對的風險。這類基金通常是加大債券的槓桿，以求令到債券與股票的風險回報接近。 不過，上周出現股債雙跌的情况，令到這種投資策略失效。有報道稱，面對此情況，風險平價基金唯有同時大手沽出股票和債券來降低組合的風險。

根據 橋水在18日報告披露，今年旗下All-Weather基金跌幅介乎9%至14%，而Pure Alpha基金跌幅介乎7%至21%。文中指出，風險控制如常，目前損失與之前表現最差時期相若。

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