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【環球錢荒】美國巨企趕發債 能源業違約率恐飆升

環球經濟金融 18:42 2020/03/18

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新冠肺炎疫情持續，美國企業現錢荒。美國銀行、埃克森美孚、百事可樂、前進保險、威訊（Verizon）周二（17日）計劃，透過發行投資級企債籌集資金，務求在高達9萬億美元規模的企債市場分一杯羹。分析指，外遊需求減弱，加上新一輪石油價格戰，能源企業的違約率料飆升。

Columbia Threadneedle Investments投資級信貸主管墨菲（Tom Murphy）稱，新發行的債券規模約為250億美元，周二料有9至10宗交易。他補充，要知道二級市場需求是「極其困難」，但預計需求急增。

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知情人士透露，埃克森美孚新發行的15億美元5年期債券的定價較美國國債高225個點子。

根據CreditSights數據，截至上周五（13日），美國投資級企債與國債的息差擴大至約229個點子；3月3日僅為132個點子。

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惟能源業始終是最弱一環，美國能源企業的違約率料飆升，源於外遊需求減弱，加上新一輪石油價格戰。Angel Oak Capital Advisors投資組合經理肯尼迪（Matt Kennedy）歸咎於需求問題，民眾不願外出。

全球多國實施旅遊禁令，美國航空業嚴重受挫，很可能需從政府手上取得援助。穆迪投資者服務（Moody's Investors Service）數據顯示，疫情對航空業、零售業、物流業等，威脅最大。

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【新冠肺炎】北歐富國遭殃！挪威失業救濟申請一周急增1.28倍

新冠肺炎疫情持續，美國企業現錢荒，紛紛發債集資。

記者：鄧燕君

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