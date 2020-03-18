▲ 恒指大挫971點至22291點 反向ETF逆市大勝

港股午後再瀉，恒指最低見22167點挫1096點，全日收市時，恒指仍挫971點至22291點；國指挫415點至8800點，成交金額約1660億元。跌市之下，反向ETF造好，FI二南方恒指（07500）飇近1成；FI南方恒指 （07300）收市則升近半成。

【今日財經焦點】

恒指黑期續挫逾300點 恒生指數瀉971點（不斷更新）

電能去年少賺6.6% 末期息2.03元、現價股息率5.5厘

長建去年核心盈利增6% 息1.78元連續23年增派息

中國鐵塔績後曾升逾半成 全年多賺97.1%

騰訊上季Non-IFRS盈利增長29%至255億元

疫情重挫各國派錢救經濟 美國擬極速兩周內派錢

【精選投資分析】

【熱話講股】恒指反向ETF比拼 7500 VS 7300

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