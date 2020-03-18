恒指大挫971點至22291點 反向ETF逆市大勝 金融經濟 18:29 2020/03/18 分享： ▲ 恒指大挫971點至22291點 反向ETF逆市大勝 港股午後再瀉，恒指最低見22167點挫1096點，全日收市時，恒指仍挫971點至22291點；國指挫415點至8800點，成交金額約1660億元。跌市之下，反向ETF造好，FI二南方恒指（07500）飇近1成；FI南方恒指 （07300）收市則升近半成。 【今日財經焦點】 恒指黑期續挫逾300點 恒生指數瀉971點（不斷更新） 電能去年少賺6.6% 末期息2.03元、現價股息率5.5厘 長建去年核心盈利增6% 息1.78元連續23年增派息 中國鐵塔績後曾升逾半成 全年多賺97.1% 騰訊上季Non-IFRS盈利增長29%至255億元 疫情重挫各國派錢救經濟 美國擬極速兩周內派錢 【精選投資分析】 【熱話講股】恒指反向ETF比拼 7500 VS 7300 【至HIT主題】「派息王」誰與爭鋒 盤點派息倍升股（附表） 【即市攻防】油價處四年低位 油股極度超賣抵博 【余少文談中字股】小注博反彈 欄名 : 財經焦點速覽 最新專欄文章 更多 財經焦點速覽 - 道指期貨倒跌過百點 恒指夜期早段挫近700點 2020/03/17 道指期貨倒跌過百點 恒指夜期早段挫近700點 財經焦點速覽 - 恒指挫969點至23063點創37個月新低 環球救市措施一文睇晒 2020/03/16 恒指挫969點至23063點創37個月新低 環球救市措施一文睇晒 財經焦點速覽 - 港股收市後夜期倒升 受惠人行降準消息刺激 2020/03/13 港股收市後夜期倒升 受惠人行降準消息刺激 財經焦點速覽 - 恒指插922點步入技術熊市 北水湧港撈底 2020/03/12 恒指插922點步入技術熊市 北水湧港撈底 財經焦點速覽 - 內地油價未止跌 港股反覆先升後回 2020/03/11 內地油價未止跌 港股反覆先升後回 成交 FI二南方恒指（07500） 恒生指數 反向ETF ETF 香港股票