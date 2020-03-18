【全球大流行】 李小加：未來數月要提高警惕　建立「業務連續性管理」

▲ 港交所行政總裁李小加稱，交易所已建立「業務連續性管理」（BCM）方案。

新冠肺炎演變成全球大流行，環球資本市場持續震盪，港交所 （00388） 行政總裁李小加回應查詢時指，香港市場持續公平有序運作，顯示市場韌性十足，但金融市場面對全球的壓力，未來數周以至幾個月都必須提高警惕、密切監察市場，已建立一套全面的「業務連續性管理」（BCM）方案。

恒指夜期繼上周首次觸發「升跌停」價格上限機制，恒指期權夜市更提早結束。

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李小加稱，衍生產品收市後交易時段的暫停交易機制等穩定市場措施也按照既定規則在市況急劇波動時正常啟動，重申結算及風險管理系統也都運作正常，保障了市場高效、穩定及透明的運轉。

李小加未有細解「業務連續性管理」方案內容，強調有關方案保障交易所能連續和穩定地服務。集團內部也已經在亞洲和英國的所有營運地點採取一系列預防措施，向員工提供最新的出行和健康資訊，確保所有同事都能做好充分的防護。

他重申，高效運轉的資本市場，能夠發揮價格發現和風險管理的功能，對於支持經濟穩定具有重要作用，「我們一定會堅守崗位，做好我們的工作」，也感謝集團團隊努力，為他們的付出感驕傲，相信「定會戰勝病毒、走出這場風暴，到時我們的市場會變得更加強大、更有韌性」。

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