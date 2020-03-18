PS5 即將揭秘！官方即將公開PS5技術說明影片

▲ 過去傳出各種有關PS5的資訊如規格、售價、新造型，手掣新功能等（Twiiter用戶 @MaestreMiranda 圖片），PlayStation終於公開PS5系統設計的相關技術說明影片！

令全球電玩迷引頸以待的PlayStation 5（PS5）預計今年內發表，過去多月傳出各種有關PS5的資訊如規格、售價、新造型，手掣新功能等，惟官方仍未透露更多PS5的消息。據PlayStation的最新消息，19日凌晨12時，官方終於公開PS5系統設計的相關技術說明影片！

據Sony公布消息指，是次的PS5系統設計技術說明影片，會由PS5的系統架構師兼遊戲系列《Knack》的監製 Mark Cerny 主持講解。PS5最新情報見此連結。

▲ PS5已公開的5大功能特色包括：3D立體音效、觸覺回饋控制器/板機型按鈕、超高速SSD儲存裝置、硬體加速光線追蹤效果、Ultra HD Blu-Ray藍光碟。

Sony早前在CES 2020公布，PS5將於今年聖誕假期推出，並已公開5大功能特色：3D立體音效、觸覺回饋控制器/板機型按鈕、超高速SSD儲存裝置、硬體加速光線追蹤效果、Ultra HD Blu-Ray藍光碟。

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PS5的Logo設計，則承襲PS3流傳下來的線條設計，只改變了當中的數字，以PlayStation家族的標誌搭配簡稱PS5的字樣。

而綜合早前外媒消息，PS5主機將採用八核心、基於 7nm 製程的客製化處理器AMD Zen 2，加入支援光線追蹤（Ray Tracing）技術，可輸出達 8K 的畫面。

另據彭博社早前透露，PS5至少售470美元（約3,649港元），相較現時PS4主機的建議售價以2,480港元起跳，高出達1200港元。惟詳細規格、功能及正式售價有待官方發布。

責任編輯：張寶燕