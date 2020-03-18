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【美國派錢】為何2周可做到？直接入銀行戶口

環球經濟金融 18:16 2020/03/18

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路透社指，特朗普政府或直接把現金以電子轉帳方式，轉往美國民眾的銀行戶口內，故此在2周就能派錢。

美國疫情持續，新冠肺炎對美國經濟的影響開始浮現，美國總統特朗普（Donald Trump）提議直接向美國民眾派發1,000美元現金（約7,800港元），以解決燃眉之急。美國財長姆欽更揚言，2周內就可派錢。路透社指，特朗普政府或直接把現金以電子轉帳方式，轉往美國民眾的銀行戶口內，故此在2周就能派錢。

特朗普政府尚未公布派錢的細節。不過，路透社指，特朗普政府可參考華府在2008年的派錢模式，快速派錢。

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報道指，美國政府在2008年就曾經向民眾每人派發平均600美元（約4,680港元）。華府當時直接把現金轉往民眾交稅的銀行戶口，或者向以郵寄方式寄出支票。而未需要繳稅的低收入人士，則可直接向稅務局申請。

然而，報道指，這個派錢方式絕不便宜。美國國會預算辦公室指，當年政府在稅收的損失及派錢等相關的費用，共花了1,060億美元。

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派錢計劃亦需要先得到國會通過。美國共和黨參議員科頓（Tom Cotton）形容，只需要沿用現有的系統，就能向美國民眾快速派錢。

路透社指，特朗普政府或直接把現金以電子轉帳方式，轉往美國民眾的銀行戶口內，故此在2周就能派錢。

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