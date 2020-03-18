美國減息　港元拆息不跌反升

美國聯儲局本月兩度減息，並重啟量寬措施，以應對疫情對經濟造成的影響。金管局總裁余偉文說，港元拆息應隨美國減息而相應下調，惟實際調整仍受市場對資金需求等因素影響，而不同期限的拆息，也可能有不同調整的幅度。

不過，過去數日，香港銀行同業拆息（HIBOR）不跌反升。據財資市場公會顯示，隔夜拆息最新報（3月18日）1.27095厘，雖然與今年高位2.02452厘，仍有距離，惟隔夜拆息上升，反映短期市場資金緊張。至於一周、兩周拆息同屬短息，最近數日同樣上升，前者報1.38750厘，後者報1.64179厘。

行內人士指，目前逾八成業主選用H按供樓，而有關利率走勢，與一個月拆息關係密切。由於最近拆息持續上升，H按按息已重返封頂水平，即2.5厘。銀行業界指，拆息不跌反升，除了季結因素外，亦與銀行保留資金意欲增加有關。

行內人士又強調，不只銀行，各行各業也憂慮風險上升，舉例說，企業看淡後市，擔心資金鏈遲早有問題， 日後可能更難借貸，故預先增加貸款應對，這可能導致短期市場資金緊張。不過，隨著環球實施新一輪量化寬鬆，加上港息不應大幅高於美息，故港元拆息未來將會上升。事實上，若日後有資金大舉流入香港，或令港元匯價觸及強方兌換保證，到時銀行體系結餘將會增加，推低隔夜利率。

何謂HIBOR？ HIBOR是本港銀行間互相拆借資金的利率，如果銀行突然手緊，可向同業借錢應急，借錢息率就參考HIBOR。因為是拆借資金的利率，所以息率會受銀行同業間的資金流動性所影響，供樓的業主可選擇不同期限之利率，最常見是1個月Hibor。