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處理8K影片快3倍　三星暗示新機Note 20規格

科技 18:00 2020/03/18

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三星表示，已開始批量生產用於其旗艦智能手機的512GB的通用快閃記憶體儲存eUFS 3.1晶片，或暗示最快將於新機Note 20系列用上。

三星（Samsung）上月發布Galaxy旗艦新機Samsung Galaxy S20系列，按外界預計，三星Note 20將於今年7至9月期間發布。據三星日前表示，已開始批量生產用於其旗艦智能手機的512GB的通用快閃記憶體儲存eUFS 3.1晶片，或暗示最快將於新機Note 20系列用上。

三星表示，512GB的通用快閃記憶體儲存eUFS 3.1晶片的資料存取速度，是前一代512GB eUFS 3.0的3倍。其隨機讀寫表現，處理速度亦較上一代快60％，可提供每秒100,000個輸入/輸出操作（IOPS）讀取，而寫入則可提供70,000個IOPS。對於日後處理8K影片速度亦有提升，更流暢地保存入手機。

＞＞＞【三星實測】Galaxy S20功能大升級　驚人100倍變焦登場（有片）

＞＞＞三星、小米搶閘出新機　Galaxy S20 Ultra VS 小米 10 Pro有何賣點？

三星另表示，若是以數據傳輸量計算，裝有eUFS 3.1晶片後僅需1.5分鐘即可移動100GB數據，而UFS 3.0則需要4分鐘以上。除了512GB選項外，三星還將提供256GB及128GB容量的旗艦智能手機。

該eUFS 3.1晶片預計本月開始量產，若用於新機Note 20系列上，即預計其資料存取速度將為 Galaxy S20系列的3倍！

＞＞＞中移動推Samsung Galaxy S20系列上台優惠

責任編輯：張寶燕

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