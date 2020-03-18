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【物管業績】碧桂園服務去年多賺81% 李長江：疫情令收購機會來得早及多

金融經濟 18:24 2020/03/18

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碧桂園服務去年收入96.4億元，按年增1.06倍。

碧桂園服務 （06098） 公布，去年多賺81%至16.7億元（人民幣，下同）。每股盈利62.73分，派末期息15.14分，按年增78.3%。

碧桂園服務表示，疫情短期對物業公司日常運作有一定影響，但相信各級政府將陸續出台適用於物業管理公司的利好政策，舒緩疫情帶來的短期不利影響。

總經理李長江稱，疫情為突發事件，防不勝防，費用及支出沒有預算，並透露，每日平均口罩用量約為10至12萬個、防護服消耗逾1萬套、消毒水使用逾50噸。

不過，他指，今年是物管的大時代，當下的物管行業相對分散，集中度低，疫情促進行業整合。同時，疫情亦令機遇增加，收併購的機會較預期來得早及多，目前集團的現金流在沒有「超級標的」的情況下，相信每年的收併購可超越上一年的目標。

預計今年收費面積達9000萬平方米

去年度收入96.4億元，按年增1.06倍。物業管理服務收入按年增68.8%至58.2億元，來自第三方的佔比由約11%上升至25%。

截至去年底止，收費管理面積達2.8億平方米，按年增9460萬平方米。首席財務官黃鵬指，預計今年的收費面積將不少於9000萬平方米，合約面積則是動態。

另外，社區增值服務收入增1.07倍至8.7億元，非業主增值服務增79.8%至14.2億元。去年「三供一業」開始有收入貢獻，錄得9.9億元。整體毛利率為37.7%，按年下跌6.1個百分點。

相關文章：【物管業績】雅生活去年多賺逾53%　派息0.45元人幣

香港股票 物業管理 物業管理公司 疫情 碧桂園 碧桂園服務（06098）

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