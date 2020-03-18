【新冠肺炎】NBA籃網隊巨星Kevin Durant確診 另3隊友中招

新冠肺炎疫情在美國愈見猖獗，導致各大主要體育賽事被迫停賽，包括NBA。繼猶他爵士球員後，布魯克林籃網隊（Brooklyn Nets）的超級巨星杜蘭特（Kevin Durant）也確診新冠肺炎。Kevin Durant之後呼籲大眾要小心。

Kevin Durant向記者表示，自己精神很好，沒有出現任何新冠肺炎的病徵。他同時寄語大眾小心疫情：

每個人也要小心，照顧好自己和自我隔離。我們會撐過去的。

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籃網隊周二發表聲明，指共有4名球員中招，但沒有披露身份，僅稱當中只有一人出現病徵，4人均正接受隊醫照料。

球會亦隨即通知所有曾經接觸該隊球員的人士，包括近期曾經對賽的球隊，並跟州政府和地方政府保持密切聯繫，重申球會將以球員和員工的健康為最優先考慮。

現年31歲的Kevin Durant司職前鋒，曾經10度入選NBA全明星隊，並兩奪全明星賽最有價值球員（MVP），2014年當選NBA常規賽MVP，並於2017和2018年協助金州勇士隊贏得季後賽總冠軍兼得總決賽MVP榮譽。

Kevin Durant上季阿基里斯腱斷裂，養傷至今，今個球季轉至籃網隊，未曾正式上陣，但經常坐在後備席跟隊友觀看球賽。

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▲ 湖人隊曾於3月10日跟籃網隊對賽。

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籃網隊3月10日曾經跟由「大帝」勒邦占士（LeBron James）帶領的洛杉磯湖人隊（LA Lakers）對賽，而湖人隊已經通知球員和職員注意，並尋求地方衛生部門建議。

NBA至今共有7名球員確診，除上籃網隊的4人，尚有猶他爵士隊的Rudy Gobert和Donovan Mitchell，以及底特律活塞隊的Christian Wood。

▲ Rudy Gobert是NBA首名確診球員。

責任編輯：方賢