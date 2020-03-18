【新冠肺炎】美擬推萬億「緊急刺激計劃」　每人或獲發1000美元

美國總統特朗普周二表示，擬推出高達1.2萬億美元的緊急刺激計劃，當中包括計劃向每個美國人派發1000美元現金，以減低新冠疫情帶來的經濟打擊，但有經濟學家認為措施不太可能阻止美國經濟衰退。

美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）指出，疫情影響下很多企業停運，導致現金流緊張，故白宮擬「立即」向美國公民派發現金支票，以協助企業和個人渡過難關。「美國人極需要現金，所以接下來兩周政府將派發支票予民眾。」

梅努欽其後私下向共和黨參議員透露，直接派發支票的總額預計達到2500億美元，但派發對象不包括年收入100萬美元以上的富人，美國媒體據此估算，合資格的美國人每人可獲1000美元，但有分析師擔心這個廣泛的措施，仍未能助美國避免經濟萎縮，至少有6間機構預測美國經濟將出現衰退，他們現在預測美國第二季度經濟將萎縮約10%，這將是有史以來最大幅度的跌幅。

美國經濟政策研究所研究主任喬什·比文斯（Josh Bivens）認為，財政刺激計劃是好的開始，但必須加大力度， 他說：「我認為1000美元不夠，在整個經濟衰退期間，我們可能會再需要多1至2次的(派錢措施)。」比文斯又表示為防控新型冠狀病毒，商店和企業需要關閉，GDP萎縮和就業人數減少無法避免，他預計到今年夏天美企將裁員300萬。