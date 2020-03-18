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【新冠肺炎】疫情影響汽車製造　車廠暫停歐洲生產綫

科技 17:31 2020/03/18

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新冠肺炎在歐美地區肆虐，同時對汽車生產製造業造成影響，最近不少車廠相繼暫停歐洲生產綫，在歐洲掀起車廠停工潮。

新冠肺炎在歐美地區肆虐，同時對汽車生產製造業造成影響，最近不少車廠相繼暫停歐洲生產綫，在歐洲掀起車廠停工潮。

據外媒報道，福士（Volkswagen）汽車集團最近受到疫情影響，宣布暫停歐洲各地工廠運作，為期至少兩個星期。福士行政總裁Herbert Diess指出，目前福士汽車銷售情況不可觀，而工廠零件供應不穩定，於是決定暫停旗下品牌的所有工廠生產程序。

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除此之外，快意佳士拿汽車（Fiat Chrysler）、Peugeot母公司PSA Group、雷諾（Renault）三間車廠均表示，關閉位於歐洲的35間生產工廠，Benz母公司戴姆勒（Daimler）的歐洲工廠同樣至少暫停營業兩星期。

疫情嚴重打擊歐洲的汽車生產業，各大車廠被迫停工。另外，美國汽車工人聯會（United Auto Workers、UAW）最近向會員發信，促使美國三大車廠停工兩周，以保障汽車工人，減低受到肺炎病毒感染機會。

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責任編輯：李寶如

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