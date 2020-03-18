【新冠肺炎】波音捱不住 尋求華府4680億援助航天業

新冠肺炎疫情爆發，多國實施出入境限制，更嚴重打擊全球航空業，大量航空公司宣布裁減航班或裁員。民航客機巨企波音（Boeing，美：BA）同遭疫情拖累至股價重挫，面臨流動性緊縮的危機，正尋求美國政府向航天業提供最少600億美元（約4,680億港元）的援助。

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美國總統特朗普（Donald Trump）周二於白宮記者會表示，支持對波音公司的救助計劃，但尚未公佈具體援助措施。

特朗普於記者會上表示：

我們絕對要幫助波音公司，他們做得很好，突然間受到打擊。

（We absolutely have to help Boeing. They were doing a job well， and all of a sudden this hits.）

《華盛頓郵報》報道，特朗普承諾為波音提供協助後，波音發聲明指，正為航天業（aerospace）尋求最少600億美元的公共和私人流動性援助，包括貸款擔保。

波音表示，該公司近70%的收入流向其1.1萬個供應商，援助可對波音作流動性支持，用於維持供應鏈運作，及支持整個航天業界。

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波音公司面臨737 Max客機停飛和新冠肺炎雙重打擊，上周五（13日）提取全數138億美元的私人貸款額度，及停止招聘新員工。

另外，疫情下各國實施出入境限制，高盛（Goldman Sachs）分析師上周預測，今年的航空運輸量將下跌7%，大量航空公司暫停購入新飛機，令波音的狀況雪上加霜。

波音公司於過去7年花費逾400億美元作股票回購，市值一度推高至2,500億美元，但股價於最近一個月下跌逾50%，市值暴跌至700億美元。

評級公司標普周一（16日）更將波音的信用評級，由A-下調至BBB，並列入負面觀察名單，與俗稱「垃圾債」的BB級只相差2級。

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▲ 波音遭新冠肺炎疫情拖累，正尋求美國政府向航空業提供最少600億美元（約4,680億港元）的援助。