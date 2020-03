【新冠肺炎】波音捱不住 尋求政府4680億援助航空業

新冠肺炎疫情爆發,多國實施出入境限制,更嚴重打擊全球航空業,大量航空公司宣布裁減航班或裁員。民航客機巨企波音(Boeing,美:BA)同遭疫情拖累至股價重挫,面臨流動性緊縮的危機,正尋求美國政府向航空業提供最少600億美元(約4,680億港元)的援助。

美國總統特朗普(Donald Trump)周二於白宮記者會表示,支持對波音公司的救助計劃,但尚未公佈具體援助措施。

特朗普於記者會上表示:

我們絕對要幫助波音公司,他們做得很好,突然間受到打擊。

(We absolutely have to help Boeing. They were doing a job well, and all of a sudden this hits.)

《華盛頓郵報》報道,特朗普承諾為波音提供協助後,波音發聲明指,正為航空製造業尋求最少600億美元的公共和私人流動性援助,包括貸款擔保。波音表示,該公司近70%的收入流向其1.1萬個供應商,援助可對波音作流動性支持,用於維持供應鏈運作,及支持整個航空業界。

波音公司面臨737 Max客機停飛和新冠肺炎雙重打擊,上周五(13日)提取全數138億美元的私人貸款額度,及停止招聘新員工。

另外,疫情下各國實施出入境限制,高盛(Goldman Sachs)分析師上周預測,今年的航空運輸量將下跌7%,大量航空公司暫停購入新飛機,令波音的狀況雪上加霜。

波音公司於過去7年花費逾400億美元作股票回購,市值一度推高至2,500億美元,但股價於最近一個月下跌逾50%,市值暴跌至700億美元。

評級公司標普周一(16日)更將波音的信用評級,由A-下調至BBB,並列入負面觀察名單,與俗稱「垃圾債」的BB級只相差2級。

▲ 波音遭新冠肺炎疫情拖累,正尋求美國政府向航空業提供最少600億美元(約4,680億港元)的援助。