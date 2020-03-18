【新冠肺炎】英美醫療系統難堪重負 恐陷崩潰步意大利後塵

▲ 特朗普上任廢除了奧巴馬的醫保法案，為疫情埋下定時炸彈。

新冠肺炎疫情於全球大流行，歐美多國應對疫情。有外媒分析指出，英國及美國的醫療系統缺乏足夠資源，恐未能處理大規模疫情爆發。若醫療系陷入崩潰，有機會淪為意大利般的重災區。

經合組織（OECD）數據顯示，英國及美國的人均病床數目遠少於其他家。在德國，平均每千人有6張病床，日本則為7.8張，而英美則僅有2張。

換言之，英美的醫院容量遠低於其他國家。核威脅倡議組織全球健康安全指數項目負責人Jessica Bell表示，美國有着很好的診症技術能力，但在醫療服務供應方面有缺陷，尤其是醫護人員自身的醫療服務。

由於正值流感季節，美國的醫院已經爆滿，而新冠疫情令問題更加複雜。紐約州護士協會健康與安全代表David Pratt表示，最大的擔憂是當護士開始生病時會發生甚麼。

美國醫保系統變定時炸彈

分析又指出，美國醫療保險系統亦是潛在風險之一。Kaiser Family Foundation的數據顯示，2018年將近1800萬美國人沒有醫療保險，由於美國的醫療費用高昂，沒有購買醫保的人恐怕難以支付自己的醫療費用。

在前任總統奧巴馬時期，曾經一度推出「患者保護與平價醫療法案」強制全民參與醫保，該法案亦被稱為「奧巴馬醫保（Obama Care）」。惟自特朗普上任後，相關法案已被廢除。

目前美國保險公司已經同意承擔新冠肺炎測試的費用，但是如果沒有保險的人 住院治療，每天 仍可能花費數千美元。更壞的況是，部分新冠肺炎患者或因承擔不起費用而拒絕求診，令疫情擴散更嚴重。

疫情同時對經濟活動造成打擊，世界旅遊觀光協會 （World Travel and Tourism Council）表示，由於邊境關閉以及政府限制人員流動，該行業目前有多達5000萬個工作職位處岌岌可危。

牛津經濟學院經濟學家Nicola Nobile表示：「服務業，尤其是與旅遊業和非核心消費相關的服務，將遭受巨大打擊。」

相關文章︰【新冠肺炎】美國人抗疫竟排隊買槍? 槍械股狂升【有片】

【全球大流行】H&M關閉德國、美國逾1000間門店 應對新冠肺炎疫情