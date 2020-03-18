長建去年核心盈利增6%　息1.78元連續23年增派息

▲ 長江基建末期息1.78元；全年派息2.46元，現價股息率5.5厘。

長江基建 （01038） 方面，去年純利105.06億元，按年增1%，若撇除外幣滙兌的影響，核心盈利增長6%。長建末期息1.78元；全年派息2.46元，按年升1%，現價股息率5.5厘。長建自1996年上市以來，股息連續23年均有增長。

集團英國業務的溢利貢獻為46.3億元，按年減少12%，主要由於UK Power Networks若干非現金收入自2019年起不再納入賬目，令盈利錄得下跌；以及英鎊兌港元滙率較前一年疲弱。若撇除上述因素，英國業務的溢利貢獻將按年增長約8%。

英國受規管資產恐面對更嚴苛的規管價格

值得注意的是，長建的英國業務大部分為受規管資產，提供可預計的回報。該等業務的新規管期將於2020年至2023年間陸續展開。第一家受新規管的公司是Northumbrian Water，生效日期為今年4月1日，監管機構訂定之新規管期價格檢討條款較以往嚴苛，最終結果視乎將進行之上訴而定。

主席李澤鉅指，全球貿易關係張力持續、政治動盪、自然災害及傳染病帶來的威脅迫在眉睫，宏觀經濟環境依然充滿挑戰，預期環球超低利率及監管機構取態強硬將引致准許回報下調，收益遞減。業務發展及開拓方面，長建將繼續研究可為旗下投資組合增值的收購機遇。

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