風險胃納急降ATM受壓 小米9連跌 美團6連跌 

港股風高浪急，今日重挫近千點，並再穿底，再創2017年1月以來低位。市場風險胃納急降，焦點科網股全綫受壓，小米 （1810） 今日見9日連跌，美團 （03690） 亦現6日連跌。

港股大跌，高增長股全綫捱沽。焦點科網龍頭ATM，即阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 及美團，以另一科技股小米今日重創，分別跌4%及8%。

阿里再穿招股價

阿里巴巴今日再創上市新低，曾跌逾5%，低見172.8元。阿里巴巴股價於上周五曾失守176元招股價後持續下試低位。今日股價一度連173元亦失守，反映短綫未有支持位。

小米及美團近日持續下滑。截至今日小米錄得9日連跌，期間股價跌逾2成。美團亦錄得6日連跌。今日更重挫8%，跌幅驚人。美團今日收報75.55元，於1月中曾高見116元，即由高位已累跌35%。小米及美團今日都平了自己上市以來最長跌市紀錄，表現弱勢。

環球股市動盪，港股亦已陷入技術熊市。資金避險，令高風險、估值偏高的科網股首當其衝遭拋售，早前受追捧的科技股風光不再，近期表現落後大市。

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責任編輯：錢家鋒