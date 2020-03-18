【互聯互通】港交所改良滬深港通　推出SPSA 集中管理服務

港交所 （00388） 公布，將推出最新滬深港通北向交易優化措施— SPSA集中管理服務，進一步提升香港與內地股票市場互聯互通機制，允許基金經理匯總多個基金的可出售結餘，用於北向交易前端監控。

港交所預期，服務將於上半年推出，取決證監會批准及市場準備。SPSA集中管理服務為可供選擇的服務，將方便基金經理提升滬深港通北向賣單的交易前端監控效率，以及從基金經理層面計算平均價格。

港交所市場主管姚嘉仁表示，SPSA集中管理服務是一項重要的滬深港通優化措施，將為機構投資者和市場參與者提供更多便利，而港交所會致力不斷改良滬深港通，滿足市場需求。

配合A股交易前端監控 SPSA應運而生

因應A股有交易前端監控安排，投資者要確保有充足的可出售股份結餘，才能沽出，但與散戶交由券商託管和交易不同，國際機構投資者持股通常有託管人，與執行交易的券商，並非同一實體。

港交所2015年向機構投資者推出特別獨立戶口（SPSA）服務，方便機構投資者滿足交易前端監控要求。機構投資者在出售A股時，毋需提前將持有的A股從託管機構交付給執行券商。

港交所現將SPSA服務升級爲SPSA集中管理服務，便利基金經理從整體層面，對可出售股份進行交易前端監控，同時保持與原有單個基金層面的SPSA一致的交易後結算過程。

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