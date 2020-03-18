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【全球大流行】2月份AlipayHK繳費用量　較去年12月錄得兩位數升幅

金融經濟 16:39 2020/03/18

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阿里巴巴旗下支付寶指，上月使用本地電子錢包AlipayHK繳費用量,較去年12月錄得兩位數升幅。（資料圖片）

新冠肺炎的爆發，改變不少市民的生活習慣，手機支付的使用量明顯增加，阿里巴巴 （09988）  旗下螞蟻金服支付寶表示，2月使用本地電子錢包AlipayHK繳交電訊、電力及煤氣等費用量較去年12月錄得兩位數升幅，該錢包的繳費場景整體活躍用戶人數達50萬，並指部分食肆透過手機支付外賣自取佔其生意逾五成。

支付寶同時交代粵港澳大灣區發展。支付寶指出，支付寶澳門用戶同期用淘寶購物的使用量亦急增兩成，自去年九月開通以來，用戶數量在半年間突破15萬人，螞蟻金服亦宣布由4月初開始，支付寶澳門錢包用戶將可透過澳門當地最大外賣App「澳覓」叫外賣，並以該錢包支付相關款項.

支付寶港澳台地區總經理李詠詩表示，上月底AlipayHK率先推出「上港澳通」服務，令本地錢包港人用戶隨時可在澳門使用AlipayHK結賬，相信可在疫情穩定後為商戶帶來商機。截至目前為止，AlipayHK是唯一一家可以同時在粵港澳大灣區合共11座城市使用的本港電子錢包。

相關文章：【電子錢包】AlipayHK、WeChat Pay HK齊攻澳門　支付寶香港即日可在逾萬商舖使用

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責任編輯：趙偉津

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