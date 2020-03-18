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戶戶送推商場合作計劃涉20商場　已獲發展商注資150萬元

金融經濟 16:32 2020/03/18

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據戶戶送調查，疫情令合作餐廳的綫上外賣業務，由佔營業額最多25%增至50%。

新冠肺炎衝擊零售及餐飲業，商場生意亦連帶受創。戶戶送（Deliveroo）公布，聯同本港多間發展商推出「商場合作計劃」，新世界 （00017） 、希慎 （00014） 、新地 （00016） 、南豐集團、嘉里建設（000683）和恒隆地產 （00101） 亦參與在其中，涉及20個商場，並已初步投入150萬元。

戶戶送稱，將會設優惠碼計劃讓商場及旗下租戶自訂獨家優惠，以折扣吸引現有客戶消費；商場可享有跨渠道市場推廣機會，與戶戶送共同推出地區特定的優惠；以及實施快速加入流程，餐飲租戶可更快地加入戶戶送平台，多數商場亦會提供資助，令收費較為相宜。

戶戶送料計劃可惠及約300間餐廳

戶戶送預計，有關資金將為餐廳新增至少2000萬港元的網上營業額，在市道不景的情況下，相信是為餐飲租戶帶來額外收入的重要途徑，料將惠及約300間餐廳。

戶戶送自疫情爆發後，向其6500間餐廳夥伴進行調查，發現網上外賣業務佔營業額的比例由疫情爆發前的15%至25%，急增至50%或以上。

目前，戶戶送已與20個購物商場達成合作協議，包括K11 MUSEA、K11購物藝術館、利園、利舞臺廣場、希慎廣場、APM及Mega Box等商場。

相關文章：信和酒店餐廳與戶戶送合作　提供外賣服務

戶戶送為平台上近6,000間合資格餐廳 提供15%至20%佣金折扣援肋

香港股票 外賣 疫情 Deliveroo K11 MUSEA 新冠肺炎 武漢肺炎 恒隆地產（00101） 嘉里建設（00683） 新鴻基地產（00016）

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