Android用戶有福了　Google翻譯增即時轉錄功能

▲ Google Translate新增即時轉錄（live transcription）功能予Android用戶，可即時將語音檔轉成翻譯文字！還可調整文字大小，或轉以暗黑模式閱讀。

Google翻譯（Translate）過往推出不同功能如圖片翻譯，就可以將88種原文語言翻譯成100多種語言。Google日前更宣布，Google Translate新增即時轉錄（live transcription）功能予Android用戶，可即時將語音檔轉成翻譯文字，將於未來數星期內推出。

Google Translate現有的雙向語音翻譯功能主要針對短語句，而該即時轉錄（live transcription）功能，則主要用作聆聽較長篇幅的語音內容如外語會議、演講等，能將說出的內容翻譯成文字。

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Google表示，將首先向Android用戶開放該功能，目前會支援：英語、法語、德語、印地語、葡萄牙語、俄語、西班牙語、泰語，共8種語言。而8種語言亦可任意組合，如將英文語音即時轉錄成其他7種語言。

Android用戶要使用該功能，可在Google Translate應用程式上，點選「Transcribe」圖案，選擇語音檔語言與想轉換的語言後，就可開始翻譯。還可調整文字大小，或轉以暗黑模式閱讀。

責任編輯：張寶燕