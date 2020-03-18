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【新冠肺炎】電競館苦守綫下業務　拓綫上求生

科技 16:24 2020/03/18

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電子競技比賽策劃公司Cyber Games Arena行政總裁周啟康表示，公司現時最着重是場地的清潔安全，讓會員或新客人對場地有信心。（黃建輝攝）

電競及密室逃脫遊戲等都是近年在香港熱門的娛樂場所，惟經過去年的社會運動後，不少業內企業已大受影響。再經歷今次新冠肺炎疫情，令業內企業都要調整策略，「疫」流而上。

電子競技（eSports）比賽策劃公司Cyber Games Arena（CGA）行政總裁周啟康表示，公司需靈活善用綫上平台，以綫上綫下兩條腿走路。

經歷了去年社會運動及今年疫情影響，不少本地娛樂場所都「難逃一劫」，包括近年新興行業電競業。香港電競總會會長楊全盛早前指出，已有多個比賽項目因疫情取消，業界只能被動等待疫情過去。

CGA曾舉辦多個本地大型電競活動，去年初更於旺角開設香港電競館CGA eSports Stadium，兩層佔地2.5萬呎。周啟康受訪時坦言，電競館的人流明顯減少，多個活動已取消或延期。「與去年同期相比，公司生意減少近7成。與社會運動相比，疫情對生意打擊更大。」他續指，社會運動無疑令交通不便，但大眾在新年後更因疫情人心惶惶，甚至不敢出街。

活動紛取消　轉到網上獲支持

面對業務受挫，CGA並未有藉宣傳或優惠吸客。公司需把着眼點放在場地的清潔安全，讓會員或新客人對場地有信心。他表示，去年已不看好本地零售業，因此把場內的電競產品體驗及零售區域轉型，搖身一變成夾公仔區。他強調，增加夾公仔區與疫情無關，但夾公仔區仍有望為場館增加人流及客源。

除了設法維持場館服務，公司亦以不同形式，取代被迫取消或延期的活動。周啟康指，公司已加強籌辦綫上賽事平台，嘗試把綫下活動或比賽轉到網上。同時，公司亦在網上增設不同的節目及影片內容，如遊戲及卡牌比賽等，讓大眾免費於網上觀看。「製作網上內容可讓大眾在家都可以享受到，而我們亦可嘗試在節目內增加廣告商或贊助商的特定內容。」他直言，拓展網上平台或更費時間及人力，幸好廣告商或贊助商都支持做法，大家都在「試水溫」，期望可做到主辦方、廣告贊助商及觀眾的三贏局面。

固定開支添壓力　促政府關注

近年電競成為全球興起的新產業，香港早年亦撥款過千萬元用於發展電競行業。可是疫情爆發後，港府雖先後向零售、餐飲及旅遊施予援手，惟暫未有電競業等本地娛樂場所受惠。

明年亞洲室內暨武藝運動會　舉辦電競賽事

周認為電競業屬新興行業，本身已面對不同的挑戰。現時外在不利因素增加，業界根本難以在短時間內轉型。「雖然業務減少，但場地租金等固定開支卻未有減少，已有部分全職員工需要轉為兼職、停薪留職或自然流失。」他期望，政府除了關注零售、飲食、酒店外，亦可多關注電競業等新興行業。

記者：楊匡然

電子競技比賽策劃公司Cyber Games Arena行政總裁周啟康表示，公司現時最着重是場地的清潔安全，讓會員或新客人對場地有信心。（黃建輝攝）

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