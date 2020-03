諾獎得主斯蒂格利茨：疫情引發不尋常危機　美國應學香港全民派錢

新型冠狀病毒肺炎在全球大流行,環球股市暴瀉,跌勢未止。諾貝爾經濟學獎得主、哥倫比亞大學教授斯蒂格利茨(Joseph Stiglitz)認為,現時新冠肺炎引發的危機,並非尋常由需求引發的危機,由於疫情在全球大幅擴散,各國採取大規模的封鎖及隔離措施,以壓抑病毒傳播,對全球經濟及供應鏈造成嚴重衝擊,建議美國應仿傚香港,向全民派錢。

聯儲局減息不能令美國避過衰退

斯蒂格利茨接受CNBC訪問時表示,聯儲局過去兩次在議息會議之間減息的舉措,明顯並不足以幫助美國避過由疫情觸發的經濟衰退,由於疫情存在高度不確定性,而且會對大部分人的收入構成損害,因此聯儲局大手減息的行徑,最多只能穩定金融市場的情緒,但很明顯並沒有效。

「這不是尋常的危機(this is a different kind of crisis than normal crises),因為新型冠狀病毒,很多人都關閉其業務,紐約市的餐廳都沒有開門,所以即使有更多的需求,都難以解決目前的問題。」