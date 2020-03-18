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諾獎得主斯蒂格利茨：疫情引發不尋常危機　美國應學香港全民派錢

金融經濟 16:12 2020/03/18

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諾貝爾經濟學獎得主斯蒂格利茨認為，政府應向全民派錢，並忘記赤字，赤字是未來才需要處理的問題。

新型冠狀病毒肺炎在全球大流行，環球股市暴瀉，跌勢未止。諾貝爾經濟學獎得主、哥倫比亞大學教授斯蒂格利茨（Joseph Stiglitz）認為，現時新冠肺炎引發的危機，並非尋常由需求引發的危機，由於疫情在全球大幅擴散，各國採取大規模的封鎖及隔離措施，以壓抑病毒傳播，對全球經濟及供應鏈造成嚴重衝擊，建議美國應仿傚香港，向全民派錢。

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聯儲局減息不能令美國避過衰退

斯蒂格利茨接受CNBC訪問時表示，聯儲局過去兩次在議息會議之間減息的舉措，明顯並不足以幫助美國避過由疫情觸發的經濟衰退，由於疫情存在高度不確定性，而且會對大部分人的收入構成損害，因此聯儲局大手減息的行徑，最多只能穩定金融市場的情緒，但很明顯並沒有效。

「這不是尋常的危機（this is a different kind of crisis than normal crises），因為新型冠狀病毒，很多人都關閉其業務，紐約市的餐廳都沒有開門，所以即使有更多的需求，都難以解決目前的問題。」

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他指，雖然金融機構已保證它們有足夠的資本金，在跌市中有很強抗跌力，但沒有銀行可以在重大經濟衰退的環境下全身而退。「市民無能力還債，企業亦不會借貸，銀行的營運模式與商業周期非常敏感。」

美國政府應推出針對性財政政策

面對美國疫情擴散，斯蒂格利茨建議，政府應該推出針對性的財政政策，向指定的市民及行業伸出援手，因貨幣政策的效用有限，所以應向受壓最重的醫療體系提供援助，並鼓勵市民盡量不接觸，生病時要在家休息。

「我們需要像香港般，向全民派1萬元的『直升機派錢』。」他稱，政府應該忘記赤字，赤字是未來才需要處理的問題，就像二次世界大戰時，「我們有問過，我們可以負擔得起嗎？」

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疫情 經濟衰退 經濟 財政政策 貨幣政策 議息 減息 金融 銀行 哥倫比亞大學

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