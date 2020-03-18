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【新冠肺炎】珠寶業受重挫　謝瑞麟：邊有人買珠寶

商業 16:25 2020/03/18

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謝瑞麟業務發展及營運監控主管蘇景廉感嘆，受疫情和社運影響，生意雪上加霜。

新冠肺炎疫情持續，各行業生意均受重挫，尤以餐飲、零售等跌幅最高。有珠寶商認為，疫情拖累金融市場，加上在去年下半年已受社運影響生意大跌，而珠寶屬奢侈品，故最受影響。

謝瑞麟業務發展及營運監控主管蘇景廉大嘆，「現時邊有人買珠寶」，今年初爆發新冠肺炎和去年下半年的社運，無疑是雪上加霜。他更稱，公司的營運成本高，又無自由行等的內地旅客消費，每日門店開門的虧損遠較關門多，當中以租金、人工等成本開支佔最高比重。不過，位於港澳地區逾30間分店，截至目前已陸續重開，僅有4間分店仍然停業。

蘇續指，目前寫字樓全部員工放無薪假，而門市員工則仍需要開門工作，所以仍有人上班，但都有放無薪假的情況。

珠寶業難開源　只能從節流著手

大福（香港）控股採購及營運經理湯玉豪認為，疫情影響金價和金融市場，只能從節流方面著手。他指出，公司現時節流只有兩方面，（一）冀大業主減租，（二）減少員工的薪金。

湯指，業主減租成效不顯著，所以只能從3月起減少營業時間，讓員工提早2.5小時至3小時下班。由於售貨員的薪金和工作時間掛勾，即「減鐘」變相減薪，以此減輕經營壓力。他相信疫情在4月仍未能完結，屆時則需要公司所有員工（50至55人）輪流放1至2日無薪假。

記者：馬意文

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